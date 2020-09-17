上銀募資20億 重啟海內外建廠

上銀（2049）下半年營運好轉，將優於上半年，17日董事會通過理現金增資1.2萬張，預計募資20多億元，規劃9月底前送件，年底前完成現增。此外，上銀布局營業額邁向千億元，規劃台中購地建新廠，將台中的四、五個廠房進行整併，另也將重啟義大利及日本神戶海外建廠計畫。



上銀17日董事會決議辦理現金增資1.2萬張，其中八成將由原股東認購，員工認股及公開認購各一成，目的是償還銀行貸款，改善財務結構。以昨日收盤價308元打七成估算，可募資20多億元資金。



上銀集團旗下上銀及大銀（4576）兩公司來自半導體、5G、自動化設備或醫療短急單，營運報喜，下半年業績將優於上半年，全年有機會兩位數成長。目前接單仍以短急單為主，上銀以醫療、半導體設備用的線性滑軌訂單最熱門，依不同產品及規格，訂單能見度約二～三個月；滾珠螺桿訂單能見度一～二個月。



大銀表示，今年新增SSA單軸線性馬達、直驅馬達、E1驅動器等新產品，加上半導體設備、應用在MINI LED的面板的超高速定位平台接單都不錯，目前訂單能見度比去年同期好，定位平台訂單能見度二、三個月，定位元件訂單能見度約一個月。



上銀集團總裁卓永財表示，上銀及大銀下半年營運一如原先預期，9、10月訂單都滿載，目前工廠生產線持續加班趕工，其中晶圓機器人系統，除接獲日本半導體設備商採購18套設備，部分開始交貨給韓國半導體廠進行安裝，上銀也接獲日本半導體廠採購晶圓機器人系統訂單，大部分都會在今年交貨，部分依客戶需求明年交貨。



卓永財指出，上銀原本在台中地區租地生產，有些廠房數百至上千坪不等，考量方便管理及節省運輸費用等問題，上銀規劃在台中購地，將台中總廠以外工廠進行整併。嘉義大埔美一期廠房啟用，生產前製程，足以應付上銀年營業額六、七百億元需求，二期新廠建廠進度端視上銀營業額成長速度而定。



卓永財表示，上銀前往海外設廠也有新進展，義大利新廠位於倫巴底大區已動工興建；日本神戶建廠案則因疫情而延宕，目前規畫明年動工興建。