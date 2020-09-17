9檔投信作帳股 吸睛

距離9月底、第三季季底，僅剩下最後二周，隨著指數呈現高檔震盪，投信17日轉為賣超集中市場9.2億元，為近一個月來單日第二高，季底作帳行情是否會先出現結帳行情，備受關注。

然而，聯電（2303）等九檔個股，獲得投信近3～12日連續買超，各達2,000張以上，投信仍積極衝刺作帳。

投信在三大法人中，是今年多頭最重要指標，主因散戶大舉認購台股被動式基金，包括高股息及ESG永續等相關ETF均熱賣，帶動投信在市場大舉加碼績優權值股、高股息殖利率股或獲利成長股等，也推升3月下旬來台股強勁反彈表現。

時序已進入9月下旬，台股指數16日一度再叩13,000點關卡，惟隨著美股來到高檔，市場法人追價乏力，再加上美國即將總統大選，中美貿易戰及兩岸關係均有變化，投信從8月底開始出現較明顯調節，17日再賣超9.2億元。

不過，在投信賣超之際，仍持續連續買進聯電、華通、南亞科、中化生、景碩、南電、松翰、世芯-KY及義隆等，連續買超3～12日，買超張數在2,042～47,607張之間，聯電近來獲得外資法人調高評等及目標價，投信買超最力，達47,607張。

投資專家指出，投信近日連買股，明顯集中在半導體股，如聯電、南亞科、世芯-KY及義隆，另一族群則是與蘋概股有關的PCB及載板，如華通、景碩及南電等，再來就是防疫概念股。這三大族群也是目前市場最能認同的產業次族群，第三季到第四季營運、報價或獲利等均持續看漲。