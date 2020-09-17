訊芯三利市 營運旺到第四季

封測廠訊芯-KY（6451）今年聚焦在5G、光通訊、生物辨識感測元件等三大終端市場，下半年逐步進入接單旺季，其中，5G新基建及智慧型手機需求強勁，帶動功率放大器及射頻系統級封裝（SiP）模組、400G高速光纖收發模組等接單轉強，加上3D感測的光學元件封裝訂單到位，營運看旺到第四季。

訊芯-KY下半年進入旺季，公告8月合併營收月增15.1％達4.49億元，與去年同期相較減少4.3％，累計前八個月合併營收29.57億元，較去年同期減少23.2％。訊芯-KY受惠於去年開始投入設立越南廠在第三季投入生產，配合中山廠三期廠房產能開出，法人預估第三季營收可望較上季成長15～20％之間。

蘋果、三星、OPPO等手機廠都會在今年底前推出多款5G智慧型手機，因為支援mmWave（毫米波）及Sub-6GHz等多頻段，搭載的功率放大器（PA）數量較上代手機增加二～三倍，設計上包括PA及射頻元件、射頻前端模組（RF-FEM）等均採用SiP封測及模組，訊芯-KY成功打進iPhone 12及OPPO、Vivo等供應鏈，法人看好將爭取到過半委外代工訂單。

蘋果即將推出的iPhone 12仍然採用3D感測Face ID臉部辨識技術，相關封測訂單已在8月後開始釋出，法人表示，訊芯-KY仍拿下Face ID模組中的VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）晶粒封裝訂單，雖然今年iPhone 12推出時間延後，但在看好iPhone換機商機下，預期訊芯-KY今年相關訂單有機會優於去年同期。

同樣因為全球電信業者都全力投入5G基礎建設，加上新冠肺炎疫情帶動遠距商機爆發，包括雲端服務及資料中心、各國電信商建置的5G網路，均大量採用高速資料傳輸模組，其中光收發模組市場持續擴大，400G光收發模組將成為高階應用主流，訊芯-KY在高速光纖收模組領域已深耕多年，400G的高速光纖收發模組下半年量產，將為訊芯-KY帶來明顯營收貢獻。

法人預期訊芯-KY在5G通訊、光通訊、3D感測等三大終端布局在下半年接單暢旺，因應美中貿易戰及新冠肺炎疫情而興建的越南廠第三季量產，以及中山廠三期廠房產能開出，第三季營運表現開始進入成長循環，第四季旺季效應優於預期。