9月17日一分鐘強弱勢股
9月17日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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倫飛（2364）
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10
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教育機種NB需求續增，8月營收創近兩年來單月新高，年增33.4％
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驊訊（6237）
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10
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疫情推動USB耳麥晶片出貨強勁，8月營收為去年同期逾三倍
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燁興（2007）
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10
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9月碳鋼盤元、不鏽鋼盤元雙漲，有望帶動業績上升，收復5日線
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太極（4934）
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9.97
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轉投資盛新材料科技，基板預計明年首季量產，股價連三紅
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富裔（6264）
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9.97
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新台幣升值、營建股大熱，8月營收0.34億元，為去年同期逾15倍
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再生-KY（1337）
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9.97
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二線塑化股強攻，8月營收0.94億元，月增15.3％、年增6.6％
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嘉裕（1417）
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9.96
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8月自結稅後純益0.1億元，年增4.2 倍，EPS 0.05元，股價連七紅
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雷虎（8033）
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9.95
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宅商機發酵，遙控外銷業務大增，股價一舉突破短中長期均線
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亞聚（1308）
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9.95
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EVA報價大漲、大陸太陽能需求再現，相關產品需求量飆升
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艾華（6204）
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9.94
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今年來股價大漲近三倍，8月營收年增12.5％，進逼70元大關
製表：鄭郁平
9月17日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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鑫創（3259）
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7.57
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股價近三個月上漲近七成，股價漲多回測5日均線。
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生華科（6492）
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6.88
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新藥首位受試者康復，股價創高後連四黑，三大法人連五日賣超
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譜瑞-KY（4966）
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5.93
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股價今年來已大漲逾400元，維持高檔震盪，投信連九日賣超
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驊宏資（6148）
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4.79
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股價近三個月大漲七成，上檔賣壓沉重，終結六連紅
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太欣（5302）
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3.82
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8月營收年減63.5％，股價連兩日拉長紅K棒後，回測5日均線
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岱宇（1598）
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3.56
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股價今年以來翻近三倍，股價漲多拉回，三大法人連四日賣超
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光群雷（2461）
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3.48
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8月營收5.08億元，年減2.1％，股價16日拉帶量長紅K後拉回整理
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兆利（3548）
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3.31
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8月營收創近14個月新高，股價近兩周漲近10元，短線漲多拉回
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力山（1515）
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3.15
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三大法人連三日賣超近三千張，股價連二黑，季線有守
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逸達（6576）
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3.13
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新藥啟動二期臨床試驗，股價16日跳空上漲後，回測5日線
製表：鄭郁平
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