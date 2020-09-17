9月17日一分鐘強弱勢股

9月17日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

倫飛（2364）

10

教育機種NB需求續增，8月營收創近兩年來單月新高，年增33.4％

驊訊（6237）

10

疫情推動USB耳麥晶片出貨強勁，8月營收為去年同期逾三倍

燁興（2007）

10

9月碳鋼盤元、不鏽鋼盤元雙漲，有望帶動業績上升，收復5日線

太極（4934）

9.97

轉投資盛新材料科技，基板預計明年首季量產，股價連三紅

富裔（6264）

9.97

新台幣升值、營建股大熱，8月營收0.34億元，為去年同期逾15倍

再生-KY（1337）

9.97

二線塑化股強攻，8月營收0.94億元，月增15.3％、年增6.6％

嘉裕（1417）

9.96

8月自結稅後純益0.1億元，年增4.2 倍，EPS 0.05元，股價連七紅

雷虎（8033）

9.95

宅商機發酵，遙控外銷業務大增，股價一舉突破短中長期均線

亞聚（1308）

9.95

EVA報價大漲、大陸太陽能需求再現，相關產品需求量飆升

艾華（6204）

9.94

今年來股價大漲近三倍，8月營收年增12.5％，進逼70元大關

製表：鄭郁平

9月17日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

鑫創（3259）

7.57

股價近三個月上漲近七成，股價漲多回測5日均線。

生華科（6492）

6.88

新藥首位受試者康復，股價創高後連四黑，三大法人連五日賣超

譜瑞-KY（4966）

5.93

股價今年來已大漲逾400元，維持高檔震盪，投信連九日賣超

驊宏資（6148）

4.79

股價近三個月大漲七成，上檔賣壓沉重，終結六連紅

太欣（5302）

3.82

8月營收年減63.5％，股價連兩日拉長紅K棒後，回測5日均線

岱宇（1598）

3.56

股價今年以來翻近三倍，股價漲多拉回，三大法人連四日賣超

光群雷（2461）

3.48

8月營收5.08億元，年減2.1％，股價16日拉帶量長紅K後拉回整理

兆利（3548）

3.31

8月營收創近14個月新高，股價近兩周漲近10元，短線漲多拉回

力山（1515）

3.15

三大法人連三日賣超近三千張，股價連二黑，季線有守

逸達（6576）

3.13

新藥啟動二期臨床試驗，股價16日跳空上漲後，回測5日線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平