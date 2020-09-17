3大法人打帶跑賣超141億 台股拉回12872

台積電貼息拖累 台股下挫104點失守12900點

台股開低走低，加上台積電除息股價表現疲弱，拖累電子類股指數重挫逾1%，加權指數終場收跌104.02點，失守12900點關卡。

台股加權指數今天收在12872.74點，下跌104.02點，跌幅0.8%，成交值新台幣1868.07億元。

台積電109年度第1季現金股利今天除息，每股配發2.5元現金股息，總金額648.25億元，台灣證券交易所估計，影響加權股價指數約21.5點。

由於美股那斯達克指數重挫139.85點，台積電美國存託憑證（ADR）收跌3.17%，台積電今天除息表現不盡理想，收在448.5元，下跌7元，跌幅1.54%，面臨貼息窘境。

聯發科因外資認為5G手機晶片毛利率恐面臨挑戰，股價表現疲弱，跌破600元關卡，收在599元，下跌18元，跌幅2.92%。

蘋概股大立光與鴻海等權值股股價也紛紛走弱，拖累整體電子類股指數跌下1.14%，為盤面弱勢指標。

傳統產業股漲跌互見，食品類股表現疲弱，類股指數重挫1.68%；玻璃類股在台玻與中釉股價同步走揚下，類股指數大漲3.72%，表現相對強勢。

加工絲廠力麗在打進獲蘋果（Apple）Apple Watch編織錶帶供應鏈題材持續發酵下，股價跳空漲停，達11.45元。

分析師王兆立表示，美股將持續牽動台股表現，尤其美國科技股與台股主流的電子類股密切連動，後續表現將直接影響台股後市。

三大法人賣超台股141.48億元

台股今天跌104.02點，收在12872.74點，成交值新台幣1868.06億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超新台幣141.48億元。

自營商賣超33.57億元，投信賣超9.2億元，外資及陸資賣超98.71億元。

分析師王兆立表示，美股將持續牽動台股表現，尤其美國科技股與台股主流的電子類股密切連動，後續表現將直接影響台股後市。

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