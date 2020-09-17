低價電子股電力十足 34檔紅光罩頂

台股今（17日）加權股價指數收盤報12,872.74點，跌104.02點，跌幅0.80%，成交量為1,868.06億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有23檔，前10名為華冠 (8101)、東訊 (2321)、燁興 (2007)、倫飛 (2364)、再生-KY (1337)、太極 (4934)、嘉裕 (1417)、雷虎 (8033)、亞聚 (1308)、華上 (6289)以上皆漲停。

今日僅有1檔超過5％跌幅，跌幅前10名有千興 (2025)、矽力-KY (6415)、大東 (1441)、天瀚 (6225)、岱宇 (1598)、光群雷 (2461)、中鴻 (2014)、高興昌 (2008)、悅城 (6405)、亞德客-KY (1590)。

上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、長榮 (2603)、友達 (2409)、群創 (3481)、台聚 (1304)、美德醫療-DR (9103)、華邦電 (2344)、新光金 (2888)、欣興 (3037)、力麗 (1444)。

上櫃有22檔7％以上漲幅，其中前10名為亞洲藏壽司 (2754)、驊訊 (6237)、綠電生 (8440)、亞帝歐 (3516)、合邦 (6103)、中茂 (5205)、富裔 (6264)、合正 (5381)、艾華 (6204)、欣厚-KY (4924)。

今日上櫃有5檔股票有5％以上的大跌，前10檔新晶投控 (3713)、天品 (6199)、鑫創 (3259)、生華科 (6492)、譜瑞-KY (4966)、驊宏資 (6148)、研通 (6229)、點晶 (3288)、達威 (5432)、太欣 (5302)。

上櫃成交量前10名為頎邦 (6147)、旺玖 (6233)、宏捷科 (8086)、光洋科 (1785)、長科* (6548) 、驊訊 (6237)、合晶 (6182)、廣運 (6125)、雙鴻 (3324)、樺晟 (3202)。

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