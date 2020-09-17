投資客快記下！汎德競拍25日起公開申購

汎德永業預計10月12日正式掛牌上市，今天起展開新股競價拍賣投標，競拍底價為168.22元，預定9月23日開標；25日起則開放公開申購，投資人可參與抽籤，預定10月5日公開抽籤。

汎德永業表示，為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股8968張，其中6457張採競價拍賣，保留10%計897張由員工認購，剩下1614張供投資人公開申購抽籤，主辦承銷商為群益金鼎證券。

汎德表示，今日起展開競價拍賣投標，競拍底價為168.22元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過837張（仟股），並於9月23日開標，預計10月12日正式掛牌上市。

競價拍賣期間為9月17日至21日；公開申購期間為9月25日到29日。投資人想參與抽籤的可在25日開始申請，承銷價暫定180元，預定10月5日為公開抽籤日。

汎德永業資本額為新台幣7.17億元，主要業務為BMW、MINI與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，在國內豪華進口車市場已累積逾40年經驗。

汎德永業已連續6年獲利逾1個股本，今年上半年再繳出好成績，2020年上半年合併營收183億元，稅後淨利4.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.04元，EPS較去年同期成長48.77%。

汎德競拍底價為168.22元，承銷價暫定180元，今天早盤股價開低走低，400元關卡失守，截至11時30分止，最低來到365元，跌幅約9%，不過抽中一張價差仍高達180元以上。

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