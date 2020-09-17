長榮添新貨櫃輪穩北美航線 股價今開高走低

長榮昨天宣布，陸續有3艘12000 TEU級F型貨櫃輪加入北美航線營運行列後，近日走勢疲弱的長榮股價今天開高走低，早盤最低來到15.95元，下跌0.15元，盤中平盤附近、16.1元震盪。

展望第3季表現，法人報告指出，美洲線貨量逐漸回溫，運價則維持高檔震盪，有利長榮成長動能，且高硫油比重逐漸增加，有利抑制整體燃油成本增長，預估長榮第3季EPS將達1.21元。

法人認為，整體而言，預估長榮海今年有望達EPS 2.16 元，季獲利低點落在第一季。

長榮昨天在新聞稿中指出，強化營運競爭力，持續進行船隊汰舊換新，12000 TEU級F型貨櫃輪自今年3月開始交付，主要配合北美市場需求而設計，因應今年第3季以來貨量急遽攀升，將扮演物資疏運尖兵的重要角色。

長榮表示，F型貨櫃輪目前已有3艘交付營運，一艘投入遠東-美國西南航線，貨物從中國鹽田港裝運僅需約13天即可抵達洛杉磯，另外2艘投入亞洲-美國東岸航線，將疫情所需的物資運送到薩凡納、紐約、諾福克、巴爾的摩等主要港口。

長榮向韓國三星重工訂造8艘12000 TEU級F型貨櫃輪，另外也與日本正榮汽船簽訂12艘同型新船租約，共計20艘。今年年底前還有3艘新船將陸續下水，另外14艘預計在2021年底前交船，投入亞洲-北美市場服務。

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