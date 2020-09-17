今日焦點股 重點摘要

今(9/17)日熱門焦點股如下：

（1）後疫情時代，全球對自行車需求暴增，無論是組車大廠巨大（9921）、 美利達（9914）、愛地雅（8933），或是零組件廠桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517）等，目前訂單全都排滿滿，產能滿載，訂單能見度已經看到明年上半年，巨大甚至看到明年底。

今日早盤一開盤，自行車族群開出紅盤，尤其是美利達，盤中最高漲幅達4％，最高站上237.5元！美利達自上波高點下來盤跌1個半月，今日展開絕地反攻，股價有機會站上月線240.5元。

巨大漲幅也近2％，最高站上287.5元；桂盟盤中最高來到191.5元，漲幅達3％。（工商時報 曾麗芳）

（2）日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司（2754）今（17）日以每股55元上櫃掛牌，開盤後隨即大漲以112元開出，漲幅超過一倍達103.64％，出，隨後持續走揚，最高上漲119.09％至120.5元，抽到股票者現賺6.5萬元，甜蜜大演蜜月慶祝行情。

亞洲藏壽司是日本Kura Sushi在台子公司，2014年在台先以「台灣藏壽司」之名搶灘並開出首店，2019年6月更名「亞洲藏壽司」、並於6月28日登錄興櫃交易，轉上櫃後實收資本額將自3.78億元增至約4.49億元。

自2014年來台，亞洲藏壽司營運目標明確，第一階段目標為在台店鋪數突破50間，並以台灣為據點朝亞洲其他國家發展，長期目標則是展店200家以上。

亞洲藏壽司完成掛牌上櫃的重要里程碑後，擁有更充裕的資金推動加速展店計畫及拓展海外市場的計畫，未來亞洲藏壽司除了百貨商場店面外，也會逐步將展店重心轉往街邊店，鎖定擁有足夠人口但餐飲業或商場尚未飽和的區域發展，維持每年5~10間的展店速度，期望在台店鋪可以突破50間。

受新冠肺炎疫情衝擊、展店初期費用高影響，亞洲藏壽司2020年上半年營運轉虧，每股虧損0.4元。不過，隨著來客數回溫、展店效益顯現，8月自結合併營收創2.44億元新高，月增9.21％、年增30.46％，累計前8月合併營收14.78億元、年增12.51％，續創同期新高。

亞洲藏壽司持續加速展店，擴大在台服務範圍，8月除了開設台北信義ATT店外，也看好台南車站站前商圈帶來龐大的休閒觀光人潮及家庭客群，首度插旗台南設立台南Focus店，目前全台店鋪已達29間，預計年底前可突破30間店。（工商時報 姚舜）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：今除息首日開盤參考價455.5元，惟昨夜ADR跌3.17%，盤初股價開低453元，呈現貼息。

2.勤美(1532)：8月營收年增12.79%、H2營運轉旺，昨獲外資擴大買超，今早逆勢上攻逾8%。

3.新鋼(2032)：列警示股公布8月每股盈餘0.06元，在外資持續買超下，今早仍放量漲逾3%，越過前高。

4.久陽(5011)：攻環保市場，旗下榮福標得彰縣資源回收相關案，今早放量逆漲逾3%，彈上5日線。

5.亞洲藏壽司(2754)：首登上櫃，高漲逾107%，股價翻倍觸及120.5元，踏入百元俱樂部門檻。

6.聯發科(2454)：郭明錤示警挑戰不小，早盤續跌逾2.5%，回測600元關卡。

7.國賓(2704)：外資連8日買超，買方相拱，晨盤調節後上攻近6.5%，衝上波段新高價。

8.長榮(2603)：北美航線吃緊，3艘新船開航，外資再度轉買超，早盤上揚近1.5%。

9.台橡(2103)：不畏外資連3日賣超，油漲近5%激勵，股價逆勢走揚逾2%，突破5日、10日雙線。

10.台玻(1802)：外資連3日買超，早盤漲逾4%、收復5日線。

11.精元(2387)：大啖蘋果，鍵盤訂單旺至年底，早盤放量漲逾6%。

12.美利達(9914)：自行車訂單滿手，早盤漲逾5%，短均失而復得。

13.康那香(9919)：10月起口罩日產能加大，早盤漲逾1%、收復周線。

14.力麗(1444)：打入Apple Watch表帶+跨足風電拚綠能生產雙利多，激勵連飆兩根漲停，今委買張數高掛近3萬張排隊。

15.藥華藥(6446)：PV新藥瑞士上市，早盤勁揚3%，進逼月線及半年線。

16.永光(1711)：獲外資及自營商連3買，晨盤放量大漲半根停板，登2個月高位。

17.材料-KY(4763)：獲外資連4買，晨盤急拉觸及漲停，改寫1年高價。

18.弘塑(3131)：台積發威，供應鏈受惠，近期獲法人偏多操作，晨盤彈升3%，攻克400元，但上檔賣壓隨即現蹤。

19.雙鴻(3324)：三星折疊機預購熱，供應鏈受惠，今挾量強彈4%，攻近1個月高。

20.聯穎(3550)：開盤一小時成交量爆衝逾6600張，股價數度漲停。

（4）電感大廠奇力新（2456）於2017年9月發行的CB-奇力新五，將於18日到期，轉換價格為每股96.3元，隨著到期日逼近，奇力新近期股價相對有撐，今日盤中更觸及三位數價位，有利於投資人執行CB轉換。

奇力新五於2017年9月18日發行，並於2017年12月19日開放轉換，2020年9月18日將終止轉換，轉換價為96.3元；奇力新還有一筆CB-奇力新六，到期日為2024年9月12日。

隨著CB轉換日逼近，奇力新近日伴隨基本面強勁，股價表現相對有撐，奇力新旗下目前各類電感中，以手機、筆電消耗量最大的一體成型電感（Molding Choke）稼動率達滿載，隨著各類新機上市，一體成形電感有其擴產的必要性，奇力新表示，是否啟動擴產計畫將留待今年底的董事會討論。（工商時報 李淑惠）

（5）晶圓代工廠台積電今天除息，股價表現卻相對疲弱，面臨貼息窘境，開盤跳空下挫至453元，跌2.5元，早盤則是在450元至455元區間理。

據了解，亞系外資認為台積電大客戶蘋果公司已追加訂單，加上傳明年上半年低價版iPhone 12推出、蘋果自製晶片等題材，重申台積電買進評等，目標價調高到600元。

亞系外資發布研究報告指出，今年下半年iPhone 12搭載的A14處理器訂單已從7500萬至8000萬顆上修到9000萬顆，超越iPhone 11的A13處理器出貨量8000萬顆，代表蘋果更樂觀看待iPhone 12表現，備貨量比iPhone 11多出10%至15%。

從中期來看，亞系外資認為，台積電將在2021年至2022年獲得更多蘋果晶片專案，包括用於iMac和MacBook的Apple Silicon自製晶片，以及較少人知道的伺服器處理器。

外資也發現，明年上半年蘋果可能推出低價版iPhone 12 Lite，同樣將採用5奈米製程的A14處理器，有望挹注台積電營收。

為反映蘋果訂單大幅貢獻，亞系外資將台積電2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值上調1%、7%、3%至18.81元、22.17元、25.81元，投資評等重申「買進」，目標價從530元調高到600元。（中央社）

（6）下半年鋼市走出谷底，迎向復甦，中鋼集團中鴻(2014)9月盤價續開高，為連續第三個月全面漲價，可望挹注營運轉好。產業景氣轉佳，也帶動股價及人氣增溫。本周以來，土洋法人呈現對作，中鴻股價仍在票面以上整理。

本周以來三個交易日，外資買超中鴻5693張；本土的投信法人則共計賣超1313張，自營商也賣超1100張。

隨著中鋼10月及第四季盤價均開高，中鴻本月盤價續漲，內銷部分，熱軋、冷軋及熱鍍鋅價格，每公噸均上漲700元，外銷同步開高盤，依產品及地區分別漲30~40美元；此次內外銷均開高盤，為連續第三個月全面調漲，顯示鋼市下半年逐步復甦，拉動產品價格。

中鋼第四季及10月盤價續開高，市場氣氛仍佳，中鴻10月盤價可望挑戰連續第四個月漲價，第四季旺季營運仍看樂觀。

中鴻受惠第三季產品報價逐月上調，8月營收回升至30億元之上，在產品量價持續看漲帶動，中鴻第三季可望重返獲利軌道、全年力拚損平至小幅獲利。

此外，中鴻16日公告，將發行109年度第二期無擔保公司債10億元，用於充實營運資金。（時報資訊 沈培華）

（7）天風國際分析師郭明錤出具最新報告指出，聯發科(2454)在5G晶片市場面臨的挑戰不小，5G SoC毛利率恐在2021年降至30%。聯發科今日股價開低後，空方賣壓不斷湧出，晨盤失守600元大關，最低曾至598元，跌幅在2.5%以上。

郭明錤分析指出，聯發科5G SoC毛利率恐在2021年降至30%，主要是因為低價、低毛利率的天璣720等出貨比重快速提升，加上聯發科對台積電沒有議價力，故與高通競爭時無價格優勢，預測聯發科2020年、2021年與2022年的5G SoC ASP分別為美金32~34元、美金20~22元與美金14~16元，低於市場的預期。

郭明錤認為，聯發科的非華為客戶訂單需求僅為華為的70%，因高通仍為其他Android品牌主要5G SoC供應商，在華為禁令後聯發科產品組合顯著改變，因主要出貨低階手機，故聯發科的高中階5G SoC，包括天璣1000系列與天璣800，需求將下滑，也因此，儘管5G手機滲透率持續提升，但整體出貨量卻持續下滑，代表5G對換機需求無顯著貢獻。

而大陸全力發展自家半導體晶片，不排除未來3~5年後，大陸品牌的低階手機將會開始採用國產SoC(系統單晶片)，此也成為聯發科一大挑戰。（時報資訊 郭鴻慧）

（8）勤美(1532)旗下鑄造、營建兩大事業下半年訂單均增溫，下半年營收可望逐季攀升，近期也獲外資法人認同，今日配合部分資金轉進傳產股，早盤帶量衝上33.2元今年新高價。

勤美日前舉行法說會釋出樂觀看法，其中，鑄造本業訂單明顯增溫，且看好後市，武漢新廠一期9月重新啟動興建工程，迎接未來的成長需求。在營建方面，台北、台中兩大豪宅案銷售也回溫，兩大事業將帶動下半年營運比上半年明顯轉好。

勤美鑄造事業下半年以來訂單明顯增溫，上半年受疫情延宕的武漢新廠一期工程，也於9月重新啟動興建工程，一期新廠預計在2021年第一季完工投產。

營建方面，台北、台中兩大豪宅案銷售也傳出好消息。勤美集團的建設事業部，位於台北內湖的景觀豪宅「勤美璞真碧湖畔」，每戶總價高達2-3億元、近期隨著房市增溫，賣出多戶。此外，台中草悟道商圈的「勤美之森」預售案，每坪成交單價6字頭，目前熱銷逾五成。法人預估，建設事業今年可望為勤美挹注12至16億元的營收。

勤美上半年受疫情影響，營收46.08億元，每股僅賺0.03元，低於去年同期的0.94元；下半年在鑄造、營建兩大事業業績轉好帶動，業績將比上半年明顯增長。近三個交易日，外資共買超372張。（時報資訊 沈培華）