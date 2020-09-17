台積電除息無力 台股早盤低氣壓

FOMC會後，美股多走軟，台股17日開低在12,920.15點，台積電（2330）除息2.5元，股價早盤呈現貼息走勢，大立光（3008）、聯發科（2454）、聯電（2303）股價亦走疲，壓抑台股加權指數走勢。

美國聯準會一如預期、暗示至少到2023年都不會升息，同時卻也警告經濟依舊面臨風險，標準普爾500指數、那斯達克指數及費城導體指數走軟，由科技類股領軍拉回。

道瓊工業平均指數9月16日上漲0.13％（36.78點）、收28,032.38點。那斯達克指數下跌1.25％（139.86點）、收11,050.47點。費城導體指數下跌1.07％（23.65點）、收2,195.54點。

群益期貨副總經理范振鴻分析，FOMC會議後，聯準會主席鮑爾指出，需要更多財政政策支持，若沒有新一輪紓困金，美國經濟將存在一定的風險。

雖然聯準會維持800億國債、400億MBS，但沒有明顯的動作，也沒有利率與通膨掛勾的前瞻指引，市場投資人認為，聯準會態度不夠鴿派，以致於美股16日下跌，FANMAG都下跌，那指也跌1.25％，結構正轉弱之中。

台積電16日上漲2.92％，加權指數上漲131點，但成交量只有2,070億元，台積電貢獻指數111.93點，占了指數漲點85.4％，指數漲跌都看台積電。

范振鴻認為，17日台積電除息，通常在除完息，台積電股價漲勢會暫時休息，加上美國科技股下跌，雖有台積電支撐加權指數，但建議短線操作應對。