iPhone將扮壓軸 蘋鏈催攻萬三

蘋果發表會亮出新Apple Watch、iPad等商品，並未脫離市場預期，摩根士丹利、瑞信、花旗環球證券等外資預料，尚未亮相的iPhone 12系列稍晚便將面世，市場正向看待蘋果新品激勵效應，台股迎來蘋果供應鏈起飛壓軸大秀，金鼠年可望倒吃甘蔗，挑戰站穩13,000點大關。



蘋果供應鏈16日一片紅通通，雙王指標中，以台積電身先士卒、上漲2.92％，帶領供應鏈走強，譜瑞-KY、日月光投控、GIS-KY、玉晶光、晶電等均收紅，族群性相對整齊，是IC設計族群以外台股最大亮點。



本土投顧大行指出，蘋果於7月底法說已提到新iPhone晚幾周出貨，推估台系iPhone概念股短期波動不會太大，雖部分iPhone概念股2020年迄今尚未有表現，然iPhone數量還是有望增加，因此，在落後補漲的選擇上，iPhone對營運占比較高的玉晶光、台郡是較好的選擇。



股王大立光16日逆勢走弱，是蘋概股中相對落寞者，不過，光學二哥玉晶光率先反彈，意味評價最低的光學族群已具反攻契機，外資圈對大立光長線展望不改其樂觀看法，「逢低布局」仍為投資股王的主流策略。



大和資本證券科技產業分析師黃奎毓認為，大立光身為華為鏡頭重要供應商，自無法倖免於華為禁令造成的出貨量風險之外，使下半年成長性較淡，但不可忽視，新iPhone強力量產可抵銷部分華為傷害，且規格升級的長線趨勢依然對大立光有利，股價目前弱勢就是最佳布局點。



匯豐證券放眼iPhone長線銷售動能，認為來年在華為出貨衰退下，iPhone有機會獲得更多市占，是2021年的投資首選族群。



短線聚焦於Apple Watch、新iPad產品上，皆有新亮點吸引消費者，法人看好日月光投控、譜瑞-KY、瑞儀、GIS-KY股價後市。另外，蘋果mini LED產品方面，投顧研究機構推估，上游供應鏈將會在第四季就進行量產，蘋果將於2021年第一季發表首個mini LED 12.9吋iPad產品，特別看好晶電、健鼎受惠空間。