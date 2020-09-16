12,976點 外資回補、台股站高崗

外資買盤回籠，16日大舉加碼台股184.75億元，創今年以來第四大買超金額，推升指數大漲131點，一度重返「萬三」大關，收在12,976點，改寫歷史收盤新高。法人認為，資金面、評價面及基本面都仍維持正向，看好指數有站上萬三條件，但仍需留意美大選前夕將讓台股波動加大，類股輪動機率高。



美科技股重啟攻勢，吸引國際資金回流台股，電子權值股接掌多頭令旗，台積電上漲2.92％，以458元再創收盤新高價位，成為大盤向上攻高的最強推手，指數12,976點同步改寫收盤新高紀錄。



證交所指出，17日共有台積電、精元、金橋、振樺電及富鼎等5檔股票除息交易，其中台積電發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.5點，將扣抵指數約21.7點。



值得注意的是，近期操作相對保守的外資已連續五日買超台股，16日加碼力道更進一步放大，買超184.75億元，帶動9月以來買賣超金額由負轉正，買盤關注焦點重回電子股，敲進台積電2.26萬張，並增持聯發科、環球晶、國巨等。



國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，隨著美科技股回神，外資也較明顯偏向加碼態度，近期新台幣維持升值態勢，顯示資金行情延續，加上季底作帳行情加持，台股量價結構維持正向，若未來兩個交易日成交量能再往月均量擴增，看好指數還有上攻機會。



新光投信董事長劉坤錫也認為，目前世界各國釋出的資金活水已大幅超越金融海嘯期間，加以財政政策救市動作仍在持續進行當中，資金行情發酵，對照台股水位，股價淨值比2倍為合理區間，伴隨景氣逐步好轉，以及台股有高殖利率題材加持，有利指數向上攀高。



凱基投顧分析，受惠台積電ADR創高利多，買盤趁期指結算日大舉推升指數再創歷史收盤高點，雖指數未能一舉站上13,000點，不過，在技術面、資金面、籌碼面及類股漲跌結構皆有利多方情況下，預期大盤將持續挑戰站穩「萬三」大關。



展望後市，簡伯儀指出，華為禁令生效後，美國是否對大陸祭出下一步的制裁動作，以及蘋果新品發表、銷售狀況是否接上旺季題材是兩大關注焦點。另電子族群連續三日反彈，後續將觀察領漲重心會不會移轉至傳產、原物料等族群，維持類股輪動態勢。