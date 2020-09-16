台積可望神填息 股價戰新高

台積電獨家獲得蘋果iPad Air的A14 Bionic處理器訂單，16日股價跳空大漲，收在458元，創下收盤價新高。台積電挾著技術具有獨霸優勢，漲勢氣勢如虹，里昂證券最新報告，將台積電合理股價調升到600元，為17日將除息2.5元的火速填息助攻，接下來股價將挑戰歷史新高。



在蘋果發表會之後，里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝對台積電前景樂觀指數突破天際，看好最大客戶蘋果不斷加單，開啟財測上升（beat-and-raise）循環，將台積電推測合理股價由530元，拉升到600元，展開台積電「6」字頭新時代。



蘋果iPad Air首次與iPhone12同步採用台積電5奈米先進製程的A14處理器，並由台積電獨拿代工訂單，由於製程技術已遙遙領先競爭對手三星及英特爾，邁向獨霸地位，激勵台積電16日大漲13元，漲幅2.92％，收在458元，即將挑戰466.5元前高，16日市值達新台幣11.87兆元，逼近12兆，為全球排名第13位，緊追在電動車大廠特斯拉之後。



17日台積電除息2.5元，買方法人（buy-side）對台積電填息的看法，從台積電改為季季配迄今的四次經驗看來，皆圓滿達陣，其中，2019年9月19日是台積電首個季配息除息日，現金股利2元，除息當天便上演一日填息行情。隨後的三次季配息，現金股利都是2.5元，分別花費11、2、1日完成填息，換言之，四次季配息經驗中，就有一半是「一天搞定」，足見市場買帳程度之高。



台積電開啟台股一年多次配息新時代後，國際法人對台積電的關愛度，可不只有鎖定強大的基本面，更為台積電年度多次提供穩健現金股利特性所吸引；自營商操盤手不諱言，台積電原本就是填息高手，隨股價漲高，現金股利又改為季季配，意味單次現金股利對應股價的比例更低，只要不碰到國際突發嚴重利空，「填息顯得輕鬆寫意」。



回歸台積電的產業競爭力，里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，台積電身為NVIDIA人工智慧（AI）與行動運算的主要晶圓代工廠，加上ARM伺服器CPU崛起，於Nvidia積極收購ARM的情況下，台積電依然是受惠者。此外，瑞信證券指出，根據IDC預測，台積電將持續在先進製程競賽領先，包括現有的5奈米製程，以及隨後的3奈米尖端製程。