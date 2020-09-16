台泥對價進行股份轉換 取得信昌化100%股權

台泥今天宣布，與信昌化經各別董事會決議簽訂股份轉換契約，約定依企業併購法及相關法令規定，以現金為對價進行股份轉換，取得信昌化100%股權，並依法終止信昌化上市。

台泥與信昌化16日召開重大訊息說明記者會，台泥發言人黃健強指出，台泥對信昌化合計持股為71.10%，加計台泥之關係人對其合計持股則為73.61%。為增加實行整合或調整效率及彈性，台泥將依企業併購法及相關法令規定與信昌化簽訂股份轉換契約，約定由台泥與信昌化進行以現金為對價股份轉換。

黃健強說，台泥取得信昌化每1股普通股股份對價為18元，信昌化股東轉讓給台泥的股份預計為3815萬2495股，台泥預計支付信昌化股東現金對價合計為6.86億元。

不過，台泥實際支付的現金對價總數，應以扣除台泥所持有股份，再減去信昌化因股份轉換案依法買回異議股東股份數。按每股現金對價計算，並按個別股東配發至「元」為止，股份轉換基準日暫定為2021年1月18日。

黃健強指出，股份轉換案完成後，信昌化將成為台泥百分百持股子公司，將依據相關法律及台灣證券交易所規定程序，終止信昌化上市並停止公開發行，以利台泥調整信昌化業務經營模式及財務結構。

黃健強表示，後續不排除由台泥長期繼續持有信昌化，也可能考慮出售信昌化股權或資產，或者引進策略聯盟夥伴共同經營，創造集團整體利益。

台泥7月中董事會決議以每股18元公開收購信昌化學全部流通在外股數，藉此整合集團資源，調整信昌化體質，以尋求發揮最大綜效。

中國近年大量投產石化產品，導致價格下滑，信昌化自2012年起多年處於虧損狀態，僅有2018年獲利。受到美中貿易戰、終端需求保守影響，信昌化去年虧損達20億元。疫情讓今年市場更加嚴峻，上半年稅後虧損7.31億元，每股淨損4.53元。

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