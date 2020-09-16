9月16日一分鐘強弱勢股
9月16日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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泰金寶-DR
(9105)
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9.99
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TDR股近期受資金青睞；股價連3紅、昨創掛牌新高
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科風
(3043)
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9.95
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太陽能族群挾政策加持，再搭低價股熱潮，股價漲勢再起
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聯嘉
(6288)
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9.92
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Tesla效應發威，明年營運獲看好，股價再轉強、攻漲停
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驊宏資
(6148)
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9.91
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8月營收月增168.6％、年增50.6％，轉機爆發成長力足
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力旺
(3529)
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9.9
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H1營運優於預期，H2不看淡，明年營收獲利可望續創新高
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光群雷
(2461)
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9.87
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H2喊衝、全年業績將較去年好；股價爆量、噴出登年線
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廣錠
(6441)
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9.87
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5日線翻揚，股價帶量重返月線；外資、投信連袂站買方
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美德醫療-DR
(9103)
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9.86
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無畏遭列警示股，股價續演跌深反彈戲碼、飛躍5日線
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世芯-KY
(3661)
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9.83
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華為禁令生效，概念股利空出盡；股價連日紅，5日線翻揚
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鼎炫-KY
(8499)
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9.82
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大啖遠距商機，營收連4個月創新高；股價昨帶量突破盤整
製表：方歆婷
9月16日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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新晶投控
(3713)
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9.94
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與馬來西亞大展集團宣布合作案，惟股價連2跌、回測季線
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華夏
(1305)
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5.45
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受惠PVC供給吃緊，帶動股價近期回溫，惟進入高檔震盪
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長榮
(2603)
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4.73
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投信連3日大賣、累積逾5.5萬張，自營商昨也加入行列
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揚智
(3041)
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4.38
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股價逢季線反壓、連2黑；外資連2賣、累積達1,949張
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生華科
(6492)
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4.14
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遭列處置股；賣盤調節，股價連3日跌，5日線趨勢下彎
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永冠-KY
(1589)
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4.13
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擬辦理現金增資迎風電成長，惟股價走疲、連5日收黑K
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杏輝
(1734)
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4.02
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6款藥品因效期內安定性不足回收；短均線向下穿越季線
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達邁
(3645)
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4.02
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投信、自營商聯手賣超合計465張；股價陷入短均糾結區
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陽明
(2609)
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3.82
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股價日前狂漲，惟搶運風潮後運價維繫恐不易，賣壓陸續出籠
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大田
(8924)
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3.32
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外資連2賣、自營商連4日站賣方，股價回落5日線下方
製表：方歆婷
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