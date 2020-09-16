9月16日一分鐘強弱勢股

9月16日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

泰金寶-DR

(9105)

9.99

TDR股近期受資金青睞；股價連3紅、昨創掛牌新高

科風

(3043)

9.95

太陽能族群挾政策加持，再搭低價股熱潮，股價漲勢再起

聯嘉

(6288)

9.92

Tesla效應發威，明年營運獲看好，股價再轉強、攻漲停

驊宏資

(6148)

9.91

8月營收月增168.6％、年增50.6％，轉機爆發成長力足

力旺

(3529)

9.9

H1營運優於預期，H2不看淡，明年營收獲利可望續創新高

光群雷

(2461)

9.87

H2喊衝、全年業績將較去年好；股價爆量、噴出登年線

廣錠

(6441)

9.87

5日線翻揚，股價帶量重返月線；外資、投信連袂站買方

美德醫療-DR

(9103)

9.86

無畏遭列警示股，股價續演跌深反彈戲碼、飛躍5日線

世芯-KY

(3661)

9.83

華為禁令生效，概念股利空出盡；股價連日紅，5日線翻揚

鼎炫-KY

(8499)

9.82

大啖遠距商機，營收連4個月創新高；股價昨帶量突破盤整

製表：方歆婷

9月16日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

新晶投控

(3713)

 9.94

與馬來西亞大展集團宣布合作案，惟股價連2跌、回測季線

華夏

(1305)

 5.45

受惠PVC供給吃緊，帶動股價近期回溫，惟進入高檔震盪

長榮

(2603)

 4.73

投信連3日大賣、累積逾5.5萬張，自營商昨也加入行列

揚智

(3041)

 4.38

股價逢季線反壓、連2黑；外資連2賣、累積達1,949張

生華科

(6492)

 4.14

遭列處置股；賣盤調節，股價連3日跌，5日線趨勢下彎

永冠-KY

(1589)

 4.13

擬辦理現金增資迎風電成長，惟股價走疲、連5日收黑K

杏輝

(1734)

 4.02

6款藥品因效期內安定性不足回收；短均線向下穿越季線

達邁

(3645)

 4.02

投信、自營商聯手賣超合計465張；股價陷入短均糾結區

陽明

(2609)

 3.82

股價日前狂漲，惟搶運風潮後運價維繫恐不易，賣壓陸續出籠

大田

(8924)

 3.32

外資連2賣、自營商連4日站賣方，股價回落5日線下方

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組