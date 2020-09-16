今日焦點股 重點摘要

今（9/16）日熱門焦點股如下：

（1）美系外資指出，封測廠頎邦今年以來股價表現落後大盤，主要受華為禁令影響，但受惠主要客戶發表新手機及TDDI需求，第3季營收有望創新高，將帶動補漲行情，升評至買進，目標價上修到73元。

頎邦股價今天上漲1元開出，盤中最高來到61.5元、漲幅約4.24%，成交量逾1.38萬張。

美系外資發布研究報告表示，頎邦是2020年以來股價表現落後大盤幅度最多的台灣科技股之一，主要因為華為占頎邦營收比重較高。儘管美國對華為實施的貿易禁令已於9月15日生效，但受惠非華為客戶的強勁需求，頎邦今年第3季營收仍有望寫下單季新高。

美系外資預估頎邦今年第3季營收將季增13%、年增4%至新台幣56.44億元，動能來自主要客戶發表新款智慧型手機，以及中國手機品牌廠對於觸控暨顯示整合驅動IC（TDDI）需求優於預期。由於產能利用率拉高及產品組合改善，外資估算頎邦毛利率將從今年第2季25.4%提升到第3季28.9%。

美系外資表示，頎邦目前本益比低於2021年每股盈餘預估值的10倍，股價具吸引力，因此將頎邦投資評等從「中立」升至「買進」，目標價由60元上修到73元。（中央社）

（2）資金行情源源不絕，新台幣持續升值，創29個月以來新高，加上部分資金流往房市，帶動營建及資產股熱度持續增溫。

台中指標營建股-總太地產（3056）今日早盤股價上漲逾3%、最高站上39.50元，目前成交量高達3200多張。

上半年受到疫情影響，首購、換屋等自住客群購屋猶豫期拉長，遞延至近期大舉出籠買房，帶動房市掀起一波「報復性消費」潮；北屯外圍主打低總價、低單價優勢吸客的建案買氣熱絡！

其中，總太地產北屯區新案「總太聚作」，以1字頭的價格優勢磁吸購屋族，產品規劃26-38坪、2-3房，總銷約65億元，至今已熱銷破八成。總太地產表示，最快第四季將趁勝追擊、於北屯區續推大型新案搶市。（工商時報 曾麗芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：昨外資轉買超，加上昨夜蘋果新品發表、ADR大漲6.65%創高，激勵今早股價開高460元、漲逾3%。

2.聯電(2303)：外資看好轉單、漲價，紛紛調升目標價，加上昨夜ADR漲6.67%，今盤初開高疾漲逾7.5%、最高來到27.2元。

3.商丞(8277)：多頭點火，噴量攻上漲停。

4.第一銅(2009)：昨期銅下跌34.5美元，讓飆漲近2周的股價瞬間腿軟，一度跌停。

5.江申(1525)：8月營收年增51.91%，加上昨夜特斯拉股價續漲逾7%助攻，早盤放量飆漲逾7%。

6.網龍(3083)：遊戲改版衝刺H2營運，外資昨擴大買超，推升今早股價續漲逾2.5%。

7.日馳(1526)：外資持續縮手賣超，早盤漲逾4%，收復短均。

8.巨大(9921)：全球自行車需求暴增、訂單滿手，早盤漲逾2%，收復5日線。

9.新光金(2888)：新壽遭金管會重罰，解職董座吳東進，早盤放量跌逾2%、摔下短均。

10.矽統(2363)：不畏外資終結連4買超，半導體族群成為盤面焦點，人氣不滅，早盤上攻逾2%，衝上波段新高價。

11.世芯-KY(3661)：去美化、華為題材續燒，IC設計表現續強，股價高漲逾8.5%，重返10日線。

12.雄獅(2731)：壯大國旅陣容，子公司雄獅通運招募50名駕駛，外資連2日回補，晨盤利多上漲近2%。

13.華夏(1305)：油價反彈以及PVC行情俏可望激勵Q4獲利，卻不敵外資連3日賣超，早盤高檔回落下滑5.5%。

14.長榮(2603)：馬士基帶頭漲，公司意外不跟，外資中止連5買超，賣壓山大，股價重傷跌逾6.5%。

15.臺龍(6246)：9月業績亮眼，連拉5根漲停，寫2年高價。

16.惠特(6706)：晶電MINI LED後段代工，接單10月開跑，晨盤吸引買盤搶進，股價衝高4%。

17.泰博(4736)：獲食藥署核發新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑之GMP製造許可，晨盤反彈半根停板，收復月線及200元。

18.逸達(6576)：獲美FDA通知新藥FP-045啟動范可尼貧血症二期臨床試驗，開盤跳空漲停，彈上各均線之上。

19.訊舟(3047)：創新發表會，5G連結、AI獨角獸吸睛，晨盤彈升3.5%，力撐高檔。

20.光群雷(2461)：下半年喊衝、全年業績比去年好，量能增溫股價起飛，觸及漲停。

21.金像電(2368)：基本面優勢吸引本土法人進場，股價於50元附近橫向盤整，今早衝高逾2%。

22.南電(8046)：看好營運發展，外資昨日買超逾2千張，多方持續進攻漲逾3%，將進入140元高檔壓力區。

23.工信(5521)：不動產市場火熱助攻股價，外資擴大買超逾4千張，今早攻漲3%以上，來到高檔區。

24.同致(3552)：受惠特斯拉股價勁揚，今早量增加揚大漲8%，飛躍百元大關。

(時報資訊)

（4）美系外資表示，Android手機雖受華為禁令影響，今年底前動能仍有望優於預期，砷化鎵大廠穩懋將受惠，明年起還有3D感測題材利多，維持穩懋買進評等和目標價385元。

穩懋股價今天早盤突破300元，最高來到304.5元、漲幅約2.01%，成交量超過2100張。

美系外資發布研究報告指出，砷化鎵族群的宏捷科近期看好大中華區功率放大器（PA）需求，意味即使受到華為貿易禁令影響，今年第4季為止Android手機動能仍有望優於市場悲觀看法，由於大中華區PA無晶圓廠IC設計公司占穩懋營收比重較高，看好穩懋將受惠。

根據美系外資分析，Wi-Fi 6 PA平均單價比Wi-Fi 5提高約20%，應可創造穩懋另一股成長動能，加上2021年起3D感測應用滲透率可能提高，有助穩懋產品線多元化，維持穩懋「買進」投資評等和目標價385元。（中央社）

（5）蘋果（Apple）發表新款Apple Watch，法人指出包括封測大廠日月光投控、以及IC載板廠南電和景碩切入相關供應鏈吃補。

蘋果今天年度新產品發表會，主要新品鎖定Apple Watch series 6、Apple Watch SE、iPad和iPad Air。

其中Apple Watch series 6搭載處理效能更快的S6處理器，採用系統級封裝（SiP）設計，法人推測日月光投控旗下環旭電子是主要系統級封裝供應商；此外南電與景碩供應BT載板。

Apple Watch series 6也內建U1晶片，具備超寬頻（UWB）功能。法人預期，環旭電子也是Apple Watch超寬頻模組主要供應商。

日月光投控今天盤中股價持穩，最高來到63元，漲1.61%，南電盤中走堅最高到135.5元，漲4.63%，景碩最高來到71.4元，漲3.93%。

觀察日月光投控，法人預期未來2年日月光投控在SiP業績表現呈現強勁態勢，主要受惠5G應用天線封裝（AiP）、美系大廠高階真無線藍牙耳機、超寬頻（UWB）模組、穿戴裝置等應用拉貨。

法人預估，日月光投控第3季電子代工服務（EMS）業績季增幅度可超過3成，第3季整體業績可望較第2季成長10%到15%；日月光投控下半年SiP業績可望逐季成長，今年SiP業績成長幅度可接近3成。

觀察南電SiP產能布局，法人指出目前產能吃緊，主要供應穿戴裝置和手機相機模組應用，未來1年半南電將持續擴充SiP產能。

法人預期南電第3季業績有機會超過新台幣100億元，季增9%到10%，衝2011年第4季以來高點，稅後淨利有機會超過10億元，每股純益超過1.6元，獲利拚36個季度高點。（中央社）

（6）蘋果新機iPhone 12在首場新品發表會沒有現身，亮點聚焦在台積電5奈米晶片，激勵台積電ADR大漲6.65%，台積電今天早盤勁揚逾3%開出，最高462元，大漲17元，帶動台股指數直衝萬三關卡。

蘋果公司今天在年度新產品發表會沒有公布新款iPhone，讓果粉小失望，此次主要新品為Apple Watch series 6、Apple Watch SE、iPad和iPad Air，還有整合蘋果各項雲端付費服務的Apple one。

Apple iPad Air是第一個採用5奈米A14晶片的蘋果產品，成為最大亮點，被視為台積電的利多，台積電ADR大漲6.65%，折合台股504.45元，連帶聯電ADR也上漲6.67%。日月光控股上漲3.15%，台股今天受到台積電跳空大漲開高帶動下指數大漲144點開出，並快速衝上萬三關卡，最高來到13021點。

蘋果新品發表會iPhone 12雖沒有亮相，但由於市場事前就預料，蘋概股未見太大波動，在台積電先行強漲下，包括臻鼎、穩懋、台郡、玉晶光、廣達、緯創、台達電等普遍都有紅盤表現。股王大立光早盤開紅盤後一度翻黑，維持在平盤上下游走。（中央社）