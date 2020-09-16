iPad Air處理器台積電獨拿！早盤大漲17元

台積電（2330）16日大漲最高達462元，帶動台股再度衝過萬三，利多來自於蘋果推出新產品，iPad Air 4首次與iPhone12同步採用台積電5奈米先進製程晶片A14處理器，並由台積電獨拿代工訂單。

蘋果推出iPad Air 4首款搭載台積電5奈米製程生產的A14仿生晶片，晶片可容納118億個電晶體；6核心的處理器使得運算速度提升 40％、繪圖處理速度提升30％，並加入新一代16核心神經網路引擎後，可提供突破性的機器學習功能。

此外，日盛投顧認為，為了達成蘋果在2030年前實現100％碳中和的計畫，新款 iPad Air機身採用100％再生鋁金屬，推估此款主要代工廠仍為鴻海主導。

日盛投顧認為，蘋果採用台積電5奈米製程晶片A14處理器，相對於Intel，由於7奈米製程研發進度不順，7奈米產品將遞延半年推出，預計2022年下半年推出，2023年大量供貨，Intel並在日前指出未來兩年不排除委外代工生產部分處理器，市場同樣預期台積電也將受惠轉單效應，更凸顯台積電技術優勢。

日本遊戲機廠Sony傳出因特殊應用晶片（ASIC）良率低，將PS5產量由1500萬台下修至1100萬台，法人認為，儘管台積電代工的良率低於預期，不過，對台積電營運影響有限，7奈米製程產能持續滿載。

另有法人認為，台積電已量產超過10億顆7奈米晶片，製程技術應不會有問題，Sony下修PS5產量，可能是微軟（Microsoft）的Xbox Series售價便宜，導致Sony對PS5銷售預估保守。

（中央社）

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