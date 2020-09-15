上市、櫃企業營運快報

今（9/15）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.華新麗華為自家股票護盤，今年二度實施庫藏股，計畫買回60,000張股票，截至14日為止，華新合計斥資近9.11億元，累積買入55,752張庫藏股，佔已發行股份1.68％。

華新14日公布，再度斥資2.61億餘元，買回15,599張庫藏股，每股平均買回價格16.74元，股價獲得支撐，15日小漲0.20元而以16.70元開出，目前呈現上漲走勢。

2.共享電動機車業者WeMo Scooter看上「餓」勢力，推出「來威的」美食企劃活動，聯手大台北地區20家人氣巷弄美食，提供吃美食送免費騎乘金的新創行銷手法，增加能見度與業績。

根據WeMo「2020消費者騎乘Ｘ消費商圈」調查顯示，會員消費模式以吃美食居冠，有高達93％的消費者騎WeMo享受美食。

3.櫃檯買賣中心預計於109年9月18日召開上櫃審議委員會，審議智聯服務(6751)申請上櫃案。

智聯服務主係從事電腦硬體設備及軟體之銷售與資訊系統整合服務，並提供資訊人力派遣或外包服務等，申請時資本額1億1130萬元。

智聯服務公司108年合併營業收入為10億7411萬9000元，稅後盈餘為2903萬9000元，每股盈餘為2.93元；109年上半年合併營業收入為5億3283萬4000元，稅後盈餘為1791萬元，每股盈餘為1.6元。

4.金管會證期局表示，核准兆豐投信申報募集開放式債券型「兆豐國際新興市場短期高收益債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

5.晶華（2707）規畫承租中華郵政信維郵局都更改建案、設立「台北晶英酒店」的開發案確定喊卡！晶華公告指出，由於信維郵局申請都更流程的作業時程較預期長，無法在原訂的今年底完成點交，經雙方審慎評估後同意終止契約。

6.美國對華為禁令於15日生效，南亞科(2408)14日宣布，自15日起暫停供貨華為，未來將依照相關規定向美方申請恢復供貨。

南亞科總經理李培瑛先前曾表示，今年第1季對華為的出貨比重僅約3%，對南亞科影響有限。本周一(14日)，外資買超南亞科4167張。

7.煩惱看電影來不及買票，享用大餐來不及提前購買餐券嗎？高雄捷運自即日起，推出「熱門票券」代售服務，與市面知名票券商合作，於高雄捷運R4A草衙站、R6凱旋站、R8三多站、R9中央公園站、R10美麗島站、R14巨蛋站及O2鹽埕埔站等七個特定車站服務台，代售紙本電影票及餐券，開發新商業模式為市民及旅客提供更貼心便捷的生活化服務。