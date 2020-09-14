喜迎中秋 肉品雙雄旺上旺

中秋節將至，零售通路近期爭相推出中秋烤肉促銷方案，在肉品消費旺季及送禮需求推升下，肉品雙雄卜蜂（1215）、大成（1210）14日股價漲幅強於大盤，其中，卜蜂上漲1.5元、收67.5元，漲幅2.27％；大成漲0.8元、收43.8元，漲幅1.86％。今年底前雙雄皆有新廠完工，可望再挹注營運表現。

日前政府宣布明年將擴大開放瘦肉精美豬進口，市場擔心影響國內豬肉市場行情，卜蜂、大成股價受影響，但在公司整體基本面穩健，加上節慶效應加持下，雙雄股價有撐。

卜蜂上半年歸屬於母公司稅後淨利6.99億元，創下近三年新高，年增10.7％；EPS 2.62元也高於去年的2.37元。1～8月合併營收144.46億元，年增4.94％。

大成上半年歸屬於母公司稅後淨利12.98億元，創歷史新高，年增23.4％；EPS 1.66元，也明顯高於去年的1.36元。1～8月合併營收506.46億元，與去年持平。

卜蜂董座鄭武樾日前表示，第三季中元普度、中秋烤肉及送禮商機，對卜蜂都有一定的挹注，目前看來今年大宗物資價格維持相對穩定，公司在豬、雞、鴨、食品加工等業務表現佳，今年整體營運表現審慎樂觀；在雲林新建的AI人工智慧自動化飼料廠，也預計在今年底前投產，可望挹注營運。

大成單筆投資最高金額、斥資24億興建的嘉義馬稠後食品加工廠，也預計在今年12月試車，占地高達8,800坪，規畫月產能2,500噸，投產後預計可帶動大成消費食品年產值倍增至40億。

大成表示，該廠預計將生產三大類產品，以雞肉及豬肉加工製品為主，包括冷凍食品／冷凍調理食品、醬料／高湯類、肉鬆／肉乾，販售通路橫跨便利商店、超市量販、速食餐廳、餐飲業者、早餐店、團膳、各大網購平台，以及大成自有實體通路「安心購」等。