外資買超95億 蘋概3王領漲台股站回月線

蘋概三王領漲 台股漲逾111點站回月線

台股資金重回電子股懷抱，在蘋概股三王帶動下，加權指數今天盤中一度大漲117點、逼近12800點大關，終場漲逾111點，收在12787.82點，站回月線之上，醞釀後續上攻動能。

台股加權指數今天盤中最高來到12793.07點、上漲117.12點，終場漲勢收斂，收在12787.82點，上漲111.87點，漲幅0.88%，突破月線約12690點，成交值新台幣1788.84億元。類股表現方面，電子股漲1.31%，金融股漲0.1%；傳產族群的造紙、水泥分別上漲1.64%、1.54%。

17日將除息的權值電子股台積電上漲1.03%，收在441元，成交量逾3.89萬張；鴻海漲1.15%，收79.4元，成交張數達2.68萬張；股王大立光開高走高，終場收在3655元，漲幅高達4.43%。

觀察盤面熱門股，印刷電路板（PCB）族群的欣興大漲5.12%，收76元，成交量超過4.52萬張；電腦品牌廠宏碁受惠於Chromebook筆電需求強勁，今天股價上漲3.72%，收在25.1元，成交量達4.08萬張。

金融股早盤表現弱勢，午盤後多數翻紅，富邦金、國泰金分別上漲0.46%、0.5%，收在43.65元、40.1元；兆豐金收平盤28.65元；中信金跌0.27%，收在18.8元。

華冠投顧分析師白易弘表示，今天早盤電子股氣勢旺盛，但IC設計族群漲停個股以中小型股居多，高價股缺乏追價力道，後續需觀察電子股的法人籌碼是否鬆動及9月業績表現。至於近期漲多的傳產類股可能反映集團季底作帳行情，推測資金有機會再流向電子股。

三大法人買超台股96.83億元

台股今天漲111.87點，收在12787.82點，成交值新台幣1788.84億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣96.83億元。

自營商買超4.70億元，投信賣超3.67億元，外資及陸資買超95.80億元。

台股資金重回電子股懷抱，在蘋概三王台積電、大立光及鴻海帶動下，加權指數今天盤中一度大漲117點、逼近12800點大關。

華冠投顧分析師白易弘表示，今天早盤電子股氣勢旺盛，但IC設計族群漲停個股以中小型股居多，高價股缺乏追價力道，後續需觀察電子股的法人籌碼是否鬆動及9月業績表現。