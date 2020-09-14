蘋果光如熊熊烈火 47檔耀眼奪目

台股今（14日）加權股價指數收盤報12,787.82點，漲111.87點，漲幅0.88%，成交量為1,788.84億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有32檔，前10名為大東 (1441)、圓展 (3669)、晶心科 (6533)、巨騰-DR (9136)、億麗 (2443)、世芯-KY (3661)、倫飛 (2364)、圓剛 (2417)、首利 (1471)、巨庭 (1539) 以上皆漲停。

今日有16檔超過5％跌幅，跌幅前10名有美德醫療-DR (9103)、達能 (3686)、科風 (3043)、愛山林 (2540)、亞太電 (3682)、瀚荃 (8103)、華冠 (8101)、長榮 (2603)、聯發 (1459)、國碩 (2406)。

上市成交量前10名個股有長榮 (2603)、聯電 (2303)、群創 (3481)、友達 (2409)、彩晶 (6116)、圓剛 (2417)、華航 (2610)、矽統 (2363)、大亞 (1609)、泰金寶-DR (9105)。

上櫃有30檔7％以上漲幅，其中前10名為綠電生 (8440)、雍智科技 (6683)、欣厚-KY (4924)、東碩 (3272)、哲固 (3434)、天宇 (8171)、光耀 (3666)、立衛 (5344)、橙的 (4554)、曜越 (3540)以上皆漲停。

今日上櫃有3檔股票有5％以上的大跌，前10檔環瑞醫 (4198)、樺晟 (3202)、飛寶企業 (4413)、海德威 (3268)、茂迪 (6244)、生華科 (6492)、泰偉 (3064)、安瑞-KY (3664)、辣椒 (4946)、兆遠 (4944)。

上櫃成交量前10名為台康生技 (6589)、宏捷科 (8086)、茂迪 (6244)、光洋科 (1785)、精材 (3374)、樺晟 (3202)、台翰 (1336)、鈦昇 (8027)、大田 (8924)、廣運 (6125)。

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