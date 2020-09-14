9月14日一分鐘強弱勢股
9月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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東碩(3272)
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10.00
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NB暢旺帶動Docking銷售，前7月EPS 2.37元
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圓展(3669)
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10.00
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視訊會議訂單發酵，8月營收再創上市以來新高
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晶心科(6533)
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10.00
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輝達計畫併購安謀（Arm），晶心科為受惠股，股價大漲
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雍智科技(6683)
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10.00
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晶圓探針卡、IC測試板暢旺，8月營收改寫歷史新高
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世芯-KY(3661)
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9.98
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美中衝突加劇，大陸全力發展CPU自製之受惠股
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光耀(3666)
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9.98
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為中小尺寸光學膜廠，今年拿下三星中階手機面板光學膜訂單
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圓剛(2417)
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9.95
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數位視訊及教育市場標案挹注業務動能，8月營收再衝高
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曜越(3540)
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9.95
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推擁有高風壓及低噪音的高風壓風扇，搶攻高端散熱產品玩家
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揚智(3041)
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9.92
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AIoT產品Q3小幅貢獻，今年底及明年新品推出
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旺玖(6233)
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9.92
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大陸華為禁令15日生效，利空出盡，股價跌深後大漲
製表：王淑以
9月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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美德醫療-DR(9103)
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9.96
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口罩銷售暢旺，今年上半年獲利大賺1.4個股本
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達能(3686)
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9.94
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受惠多晶矽價格急漲，8月營收創下14個月新高
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環瑞醫(4198)
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9.89
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遭到處置，自9月14日起預收款券並每60分鐘撮合一次
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明輝-DR(911608)
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9.79
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遭到全額交割股處置並20分鐘撮合一次，至9月22日
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愛山林(2540)
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8.15
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在手代銷案2千億元，積極搶攻自地自建商機，但漲多回檔
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亞太電(3682)
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8.04
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與杰思國際娛樂打造4K多視角直播演唱會，但利多出盡
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瀚荃(8103)
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7.99
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受到歐洲暑休及客戶缺料延交影響，8月營收月減近12%
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長榮(2603)
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6.78
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運價漲勢遭到削弱，股價連2個日重挫，惟運價維持高檔
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燁興(2007)
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5.76
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受惠鋼價走高以及轉投資義享天地即將開幕股價大漲壓回
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大亞(1609)
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4.87
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股價異常遭列警示股，自結7月EPS為0.17元
製表：王淑以
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