9月14日一分鐘強弱勢股

9月14日一分鐘強勢股

 

公司

漲幅(%)

強勢原因

東碩(3272)

10.00

NB暢旺帶動Docking銷售，前7月EPS 2.37元

圓展(3669)

10.00

視訊會議訂單發酵，8月營收再創上市以來新高

晶心科(6533)

10.00

輝達計畫併購安謀（Arm），晶心科為受惠股，股價大漲

雍智科技(6683)

10.00

晶圓探針卡、IC測試板暢旺，8月營收改寫歷史新高

世芯-KY(3661)

9.98

美中衝突加劇，大陸全力發展CPU自製之受惠股

光耀(3666)

9.98

為中小尺寸光學膜廠，今年拿下三星中階手機面板光學膜訂單

圓剛(2417)

9.95

數位視訊及教育市場標案挹注業務動能，8月營收再衝高

曜越(3540)

9.95

推擁有高風壓及低噪音的高風壓風扇，搶攻高端散熱產品玩家

揚智(3041)

9.92

AIoT產品Q3小幅貢獻，今年底及明年新品推出

旺玖(6233)

9.92

大陸華為禁令15日生效，利空出盡，股價跌深後大漲

製表：王淑以

9月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

美德醫療-DR(9103)

9.96

口罩銷售暢旺，今年上半年獲利大賺1.4個股本

達能(3686)

9.94

受惠多晶矽價格急漲，8月營收創下14個月新高

環瑞醫(4198)

9.89

遭到處置，自9月14日起預收款券並每60分鐘撮合一次

明輝-DR(911608)

9.79

遭到全額交割股處置並20分鐘撮合一次，至9月22日

愛山林(2540)

8.15

在手代銷案2千億元，積極搶攻自地自建商機，但漲多回檔

亞太電(3682)

8.04

與杰思國際娛樂打造4K多視角直播演唱會，但利多出盡

瀚荃(8103)

7.99

受到歐洲暑休及客戶缺料延交影響，8月營收月減近12%

長榮(2603)

6.78

運價漲勢遭到削弱，股價連2個日重挫，惟運價維持高檔

燁興(2007)

5.76

受惠鋼價走高以及轉投資義享天地即將開幕股價大漲壓回

大亞(1609)

4.87

股價異常遭列警示股，自結7月EPS為0.17元

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組