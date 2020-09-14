上市、櫃企業營運快報

今（9/14）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.士林電機今年大陸及FA工廠自動化事業，均受新冠肺炎疫情及中美貿易戰影響，不過低壓開關等機器事業及重電事業表現不錯，士電評估今年營收及獲利就算無法達到年度目標，也不會太差，明年疫情不惡化，有機會優於今年。

此外，士電在離岸風機布局亦有斬獲，接獲三菱重工維特斯高壓配電盤訂單，第一批成品要2022年才會開始出貨。

2.全球工業儲存領導品牌宜鼎國際，近期推出新品四埠CANBus模組，特別針對無人應用市場的大量I/O擴充需求而設計，更有高達80％出貨需求，都以無人車以及智慧工廠為主。在後疫情時代，工業自動化、智慧醫療、自動駕駛汽車急遽擴張下，宜鼎領先業界搶先推出四埠CANBus積極搶市，後續可期。

3.櫃買中心14日表示，振宇五金（2947）已在9月10日申請登錄興櫃股票，產業別是貿易百貨業。

根據櫃買中心資料顯示，振宇五金成立於民國97年5月間，董事長為曾善，主要經營業務是五金商品之零售及批發，送件時資本額為1億7,268萬元。振宇五金108年業績，營收14億64萬元，稅前盈餘1億642萬元，稅後盈餘8,476萬元，每股盈餘5.37元。

4.一場突如其來的疫情，在短短不到三個月的時間裡，擊潰眾多老字號品牌，也讓許多企業無所適從；然而有些企業遭受到嚴重衝擊，卻也有些企業意外受惠，甚至出現業績爆量的另類榮景，天堂地獄一線之間，究竟是哪些關鍵因子影響企業生死？企業又該如何因應後疫情時代？

根據Adobe近日發布的《亞太區消費者前景調查》（APAC Consumer Survey Results for APAC Region），顯示在疫情期間，消費者行為出現大幅轉變，有58％的消費者增加網路購物頻率，更有74％的消費者表示，疫情將改變原有及未來的購物方式。

5.櫃買中心14日表示，凌陽創新科技（5236）已在9月11日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，凌陽創新科技成立於民國95年12月間，為上市IC設計廠凌陽科技的轉投資事業，凌陽創新董事長為黃洲杰，主要經營業務是電腦周邊IC產品，送件時資本額為5億1,450萬元。

凌陽創新科技108年業績，營收9億7,212萬元，稅前盈餘1億6,545萬元，稅後盈餘1億3,565萬元，每股盈餘2.64元。

6.櫃買中心14日表示，將於9月15日至18日與凱基證券合作舉辦「台灣企業週線上論壇」之海外法人說明會，本次邀集包含有半導體、生技醫療及網通等產業之9家優質上櫃公司參與。

因疫情關係本次法說會以線上會議方式辦理，櫃買中心亦在論壇期間，以櫃買市場之特色及優勢為題，向參與論壇之國際投資人進行專題演講，希望透過本次活動能提升優質上櫃公司國際能見度及增進國際投資人對櫃買市場之認識。

7.根據知名市調機構IDC最新研究結果顯示，華碩(2357)商用筆記型電腦延續今年第一季市佔第一的氣勢，第二季再以近4成佳績蟬聯市佔第一。

自2004年來已長踞台灣市場銷售榜首，2020年繼續朝累計第16年銷售霸主邁進！華碩商用桌上型電腦也以36%取得2020第二季市佔冠軍，同期在中小企業、政府教育單位及大型企業三大領域中購買率亦橫掃他牌，奪得第一。自2005年第四季起，華碩商用桌上型電腦已累計41季單季全台市佔冠軍。

8.SEMI國際半導體產業協會於今(14)日宣布全台最大年度半導體盛會SEMICON Taiwan國際半導體展，將於9月23至25日於台北南港展覽館一館登場。

今年在實體展館規劃15大主題專區及創新館和19場國際論壇，將聚集550家廠商，展出超過2,000個攤位，並吸引45,000位專業人士參觀；為了讓全球參觀者即時掌握最新展會盛況，SEMI推出全新虛實整合展覽平台，為實體展覽活動開啟嶄新的虛擬觀展體驗。

9.新台幣匯價今早以29.5元開盤後，瞬間再升值逾2角，最高匯價來到29.262。上週集中市場外資賣超53.92億，上櫃股票方面外資買超36.34億。今早新台幣匯價盤中再升值逾7個百分點，持續為全球強勢貨幣指標，本月底為第三季的季底作帳，持續偏強的新台幣讓業者憂匯損擴大。