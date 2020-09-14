啟發看好5G等3類股 群益：本周上看12900

群益證券看本周指數區間12,500-12,900點

台股上周五（11日）全體上市公司總市值為38兆5,935.71億元，較前周五（4日）總市值增加1,334.85億元，周增幅為0.35％。群益證券看本周台股指數區間為12,500-12,900點，本周看好四大題材類股，包含：面板股、航運股、綠電概念股、塑化股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.財政部公佈8月出口值為311.7億美元，創史上單月新高紀錄，年增率8.3％則為2018年7月以來最高，表現優於預期，並為疫情以來首度出口連二紅；財政部表示出口最壞狀況已過，預計今年高點將出現在第三季。

2.美國擬將大陸晶圓代工廠中芯國際列為貿易黑名單，由於中芯國際是大陸規模最大、全球第四大晶圓代工廠，若遭美方加入黑名單，勢必引發轉單效應，台積電等、聯電、世界先進等國內業者將受惠。

3.經濟部統計第2季製造業國內固定資產增購（不含土地）為3,475億元，年增4.5％，連續8季正成長，由於國內半導體廠積極布局先進製程與封裝技術，台商回流投資計畫陸續落實，國營事業加速重大投資，製造業投資將持穩。

啟發投顧本周看好半導體、5G概念、物聯網等三類股

台股累計今年初開盤迄9月11日共169個交易日，集中市場總成交值為32兆3,641.53億元，市場日均值為1,915.04億元，股票成交量週轉率為77.65％。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：半導體股、5G概念股、物聯網股等，本周指數區間介於12,400-13,000點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.美國疫情減緩，全球經濟穩步復甦，川普政府選前政策做多，與Fed維持低利率，均有利美股重回漲升軌道。現全球熱錢資金行情仍在，台股整體中多格局不變。台積電8月業績表現亮麗，受惠5G、高效能運算與物聯網等市場需求強勁，創單月歷史新高紀錄，台股在第4季到明年第1季仍有高點可期。

2.在熱錢持續匯入下，新台幣持續走升，目前台股中期均線多頭排列，且國內電子股進入旺季，加上鋼價、銅價走揚，顯示傳產股需求回溫。技術面，台股續作量縮整理格局，在目前電強金弱態勢下，短線有利台股三角收斂整理後往上走高。