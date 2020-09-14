蘋概股發動攻勢 指數攻上12,700點關卡

台股14日開在12,680.41點，指數在平盤之上，光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）、以及鴻海（2317）開高，蘋概指標股發動攻勢，帶動指數站上12,700點關卡。

迄上午9：18的加權股價指數暫報12704點，上漲28點，漲幅0.23%，成交335億元。

上市、櫃股票早盤表現較佳者，包括凱美、漢磊、美律、同致、譜瑞-KY、興勤、國巨、康那香、旺宏、健策、神盾、金像電及南電等。

美股方面，據媒體報導，傳出軟銀考慮改變選擇權交易策略、拖累科技類股走軟，美股那斯達克指數9月11日終場收低。

不過，輝達決定花400億美元買安謀，帶動美股期貨14日上漲，元富投顧分析，未來全球復工狀態，加上經濟數字的表現，影響台股中期走勢，月線12,699點成多空重要關鍵，原則上選股才是重點。

元富投顧指出，本波段引領全球股市大多頭的那指，以長天期角度來看，從歷史高急速拉回，另外美國費城半導體指數，包括了全球重量級半導體公司，一併拉回，後勢攸關美國和多頭市場是否延續。

此外，美元指數的觀察，是最重要的領先指標，94的位置將是全球股市多空重要點位。全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔震盪，包括美股和陸股都一樣，台股橫向整理機會大。

台股最重要的護國神山，台積電近期上下震盪，讓指數反反覆覆，9月17日每股除息2.5元，將是本波觀察重點。美國因華為和中芯國際問題，中美關係持續惡化，短線影響到科技股走勢，也將是未來最大變數。