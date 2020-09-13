晶電Mini LED 10月投產

晶電（2448）Mini LED產能在9月轉換就緒，台灣約當50％產能切換至Mini LED（集團總產能20～30％），由於生產設備10月可望通過大客戶認證，晶電規劃10月拉高Mini LED投片量，並進入良率拉升階段，第四季拚拿下85％良率。

至於大客戶何時正式釋出量產單？晶電表示，要看大客戶新品推出的時程，LED晶片是供應鏈最前端的零組件，如果明年3月推出新品，今年第四季就要全數備妥夠用的LED晶片，量產單完全依照客戶的節奏。

晶電強調，在大客戶釋出量產單之前，針對該客戶的產能9月準備就緒，10月生產設備經由客戶認證過後，隨即進入小量投產階段，比起9月，10月Mini LED投產的晶圓數量大很多，雖然量產單時程未定，但是先拉高良率為基本。

根據晶電的規劃，第四季Mini LED良率以85％為目標，過去新產品如手機背光、監視器背光及電視背光，投產的藍光LED良率約2～3季後，攀升至90％以上，幾乎是LED良率的基本盤；Mini LED難度高，大客戶對品質有更高要求，但晶電在Mini LED上籌備已久，也找到提升良率方式，因此預期，仍有機會在2～3季後，將Mini LED良率提升至90％以上，以相去不遠的學習曲線，站穩良率基本盤。

晶電統計，台灣廠區已有50％產能轉換成Mini LED，相當於集團總產能20～30％的產能已完成切換，終極目標是台灣廠區95％產能進行轉換，明年第一季可望達陣；大陸廠區則因目前需求量少，僅些微增加一點Mini LED產能，產能主力仍鎖定台灣。

此外，隆達手上仍有30萬片（約當2吋晶圓）磊晶產能，因雙方的合資案尚未經過中國反托拉斯主管機關的審查程序，無法就未來規畫進一步討論，待通過審查之後，進一步決定是否將產能切換至Mini LED。

晶電8月營收受惠於傳統旺季效應，各類需求包含背光、穿戴裝置、LED照明、汽車及顯示屏需求均回溫，單月營收以13.04億元創下去年12月以來新高紀錄，景氣能見度到9月無虞，第四季則步入傳統淡季，能見度還有待進一步觀察。