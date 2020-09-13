台積電除息 拚國際資金回流

台積電季季配持續上演，17日除息每股將配發2.5元現金股利、總計發出648億元，持股約76.5％的國際機構法人將獲得近500億元銀彈奧援，隨外資看好英特爾訂單提前落實，加上台積電8月營收登峰，市場對台積電氣氛偏多，股價有望挑戰突破近期區間上緣。

統計2020年以來，國際資金對台股賣超金額仍高達6,549億元，就算台股終於改寫歷史新高，仍遲遲不見國際資金較大規模回補潮，同期間，外資賣超台積電1,278億元。有趣的是，計算國際資金6月以來動向，波段僅小買台股78億元，然買超台積電金額卻高達865億元，籌碼面已透露對台積電正向態度。

反映在外資對台積電持股比例之上，外資現持有台積電比重上半年時曾降至約75％，現在約76.5％、已見回升，不過，比起2018年時動輒來到八成榮景，顯然國際資金尚有增持空間。外資圈人士說，國際股市近期動盪加劇，市場自然更期望長線外資獲得台積電充裕的季季配資金後，再度投入台積電、甚至擴散至其他台股績優股，產生穩定盤勢效果。

放眼台積電的營運利多，大型研究機構如凱基投顧、摩根大通證券等，陸續把市場目光重新導回英特爾委外代工商機落實時間點上。凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀率先指出，英特爾下單給台積電的業務將從2021年起，由6奈米GPU與7奈米晶片組揭開序幕。

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