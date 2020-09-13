16檔業績撐腰股 後市奔騰

台股上市櫃公司才甫公布完畢8月營收後，即將進入第四季，基於「股市是經濟的櫥窗」提前反應半年，市場資金關注2021年營運展望樂觀的業績股。11月台股小跌15.8點，跌幅0.12％，收在12,675.95點。外資11日買超39.3億元，自營商、投信及權證市場均站在調節及偏空一方。

統一投顧董事長黎方國表示，從上市櫃公司7月發布營收數字，台股電子股呈現漲多「利多出盡」後的盤整，8月營收公布後也再度複製「利多出盡」氛圍，如長榮、圓展、圓剛、南電、力山等。

黎方國說，接近11月美國總統大選，資金退出觀望合理，惟隨著疫情與人類生活融合，經濟活動恢復之際，2021年各國企業財務將優於2020年，有望擺脫谷底陰霾。

德信證券自營部副總吳文彬表示，依據歷史經驗，股市提前反應經濟半年，目前台股及美股走勢可窺知2021年經濟大好。時序進入第四季，法人積極找尋2021年黑馬股、明星產業族群。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，建議投資人以近期三個月營收表現為基礎，搭配技術面、法人買超等個股，挑出2021年營運展望強個股。

而依相關建議挑選出有群創、長榮、彩晶、中工、欣陸、國產、中興電、晶技、國碩、柏承、上銀、岱宇、冠德、驊訊、聚陽、明基材等個股。

例如晶技為頻率元件廠，隨著美系智慧機大廠拉貨貢獻，自結8月稅前盈餘1.68億元，創41個月來單月新高，累計前八月稅前盈餘10.04 億元，每股稅前盈餘3.24元，業績表現亮眼，當今進入客戶拉貨高峰期，營運將逐月成長，新產能第四季到位，訂單能見度高。