壽司沒吃到別傷心 抽中這支現賺22萬

近期不少上市櫃公司掛牌，由於新股申購價差大，吸引數十萬投資人瘋搶。今天亞洲藏壽司抽籤，中籤率僅0.3%，又是一堆人槓龜，散戶也不必氣餒，沒吃到壽司，還能抽代理經銷BMW、保時捷等名車的汎德永業，周五收盤衝上401.5元歷史新高，若以承銷價暫定180元估算，價差逾22萬，預期同樣會掀起抽籤熱潮。

亞洲藏壽司昨（11日）抽籤，共有51.1萬人參與申購，創下今年申購人數新高，中籤率約0.3%。藏壽司的興櫃股價早盤最高來到292.5元，承銷價55元計算，抽中一張現賺23.7萬，溢價相當驚人。亞洲藏壽司將於9月17日掛牌上櫃。

申購抽籤如中樂透般，本周開獎的有生華科、藏壽司，由於中籤率超低，多數人都是陪榜，不過投資人也別沮喪，藥沒入手、壽司沒吃到，就鎖定10月代理BMW的理經銷汎德。

汎德每股承銷價格暫定180元，對照周五興櫃成交價401.5元，如果抽中一張，等於現賺逾22萬元，價差十分誘人，將再掀起一波申請抽籤熱潮。

汎德永業已連續六年獲利逾1個股本，今年上半年再繳出每股稅後盈餘（EPS）6.04元的近三年同期新高表現，在8月合併營收年增幅達52.14％，創下歷年同期新高紀錄，9月起更無缺車疑慮，且第四季旗下三大品牌計有8款新車發表，備受矚目的Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan亦將開賣下，下半年成長動能無虞。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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