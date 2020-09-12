存股價值漸浮現 8檔金融領息股出列

今年利率走低，資金明顯匯集在科技股，近期不少金融股已出現貼息情況，法人表示，由於金融股股價已反映了利率走低、新冠疫情等不利因素，即使短線股價大漲機率不大，然在股價出現一波修正之後，存股價值漸浮現，可以留意殖利率高的大型官股或民營的銀行股的存股進場時點。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，今年有一些負面因素影響，使金融股沒有辦法像電子股呈現爆發性的上漲格局，但是金融股防禦特性仍存在。若以壽險龍頭股來說，他們不管是投資收益或本業獲利，每年依然都可以給投資人穩定配發好的股息率給股東，更何況旗下都有不少的不動產，是壽險股下檔空間有限的主要因，而且相較於世界金融股來說，台灣金融股股價並不算貴。

若是就短期來看，杜欣霈認為，可以關注銀行股作為存股的標的，因從利率走低以來，降息負面因素也都反映在前三季的獲利表現上，銀行股股價出現回檔，在現今利率已到了降無可降的情況，如果未來美國沒有出現負利率，最壞的利差情況大約就落在第二、三季。

富邦投顧則表示，壽險業今年4到7月雖受惠於證券市場強勁，及匯率順風有較佳獲利表現，但台股第三季中旬後已轉為高檔橫向整理，原有利基消減；另外，短期內升息機率降低將使得壽險業持續面臨利差縮減壓力，加上長期資本壓力使得獲利持續稀釋，因此，壽險業看法中性偏保守。

在銀行業部分，富邦投顧也認為，先前降息影響銀行獲利將於第二季到第三季間觸底，第三季後可望逐漸因定存重新訂價而略回溫，因此，看法優於壽險業。後續，台股在高檔整理之際，若資金在類股間來回移動，金融各族群股價或有伺機輪動表現機會。

因為除息高峰已過，金融業第四季已無特殊看好題材。富邦投顧指出，但仍可留意兩點變化：首先台股過去在第四季走勢大都是「漲多跌少」，金融業持股部位或有再次資本利得題材表現。其次國際股市今年以來累計漲幅已大，第四季波動加劇機率提高，金融股因先前漲幅較少、長期均線正乖離率低於其他類股，股市波動加劇之際將吸引避險資金轉進，金融股屆時將具防禦性優勢。

至於金融股篩選指標，富邦投顧建議為除採用的現金殖利率外，本淨比（P/B）、本益比及獲利穩定性與否也是衡量指標。根據Cmoney 統計，以9月11日的股價計算，並以現金殖利率及獲利穩定性等條件進行篩選，2020年配發的現金股利換算殖利率超過4％的金融股以金控、銀行股居多。杜欣霈則表示，若選擇銀行股作存股標的，建議以大型銀行為主，因為放款規模較大先前受到負面影響較深，未來有較大回升空間，可為優先考慮存股對象。

（截至911止，現金殖利率逾4％ 法人較看好8檔金融領息股。圖／黃惠聆）

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