散戶瘋搶「最雷股票」 台股又驚現泡沫了

最近，又看到了一些台股小泡沫浮現，就是TDR（台灣存託憑證）折溢價很驚人。也許TDR的泡沫並不會影響指數太多，但仍要提醒投資人，別輕易地相信這些股票，可以拿來當「投資」並且抱住，當溢價超出合理水準，達100%、200%，甚至是300%，買賣這些股票都是非常投機的，可能可以賺快錢，但投資人會越陷越深，最後無法自拔。

還記得今年四月份元大原油正2 ETF溢價飆破400%嗎？多少散戶看到溢價這麼大，還寧願衝進去撞破頭，有些人認為該淨值會隨油價回升，卻忽略該基金在操作原油期貨時，必須花上大把價差做近遠月合約的轉換，中間換倉的代價早就把油價漲幅吃光光了，基金淨值趴在地上，一動也不動，仍逃不過被下市命運。

上一次，在8月17日專欄中提到，從和碩與鎧勝收購案，嗅出台股存在相當程度的泡沫跡象，由於此收購案的失敗率極低，但截稿當天，鎧勝股價仍存在近8%年化報酬率，然而，投資者並不想穩穩地賺這8%，更傾向把資金拿去追強勢股，甚至做當沖炒極短線。這些還不一定穩賺，在經濟學裡，這樣的投資選擇是不理性的，當不理性的投資人比重越來越高，泡沫就越養越大。

結果呢？沒隔幾日，台股在8月20日那天盤中跌超過600點，最終收盤大跌400多點，當天明明沒重大利空，卻呈現多殺多，主要原因是市場懲罰散戶，戳破瘋狂堆疊起來的泡沫，當天融資則大減55億台幣之多。

泡沫存在的本身是很正常的，到處都會有泡沫，但投資人要保持警惕。

把股市比喻成一場大型派對，當參加派對的人酒喝得越多，玩得越是盡興，不知不覺情緒越來越高昂，說話的聲量也越來越大，彼此間享受著較勁的快感，卻聽不見自己口中喊出來得價格，其實已經變得不切實際。

當有人突然把音樂一停，大燈一開，這些人才突然恍然大悟，看著手上抱著剛用天價買來的商品，接著慌張地左看右看，拋售給新進來的人，沒過多久，派對一哄而散，廉價的商品碎了滿地，你想要當最後那隻「老鼠」嗎？

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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