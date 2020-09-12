贏家全拿 科技靠顏值吃飯時代來臨

1個小問卷，「如果你是大戶，歷經今年三月大跌的虧損，目前解套且賺錢；剩下兩個月就是美國總統大選，你會選擇：(1)再戰一個月，(2)離場觀望，(3)有國安基金護盤，戰到最後一刻？」

骨牌效應 大戶提前離場觀望

一般來說，高價股的走勢代表大戶的持股信心，9月4日，正好距離美國總統大選剩下兩個月，結果出現千金股祥碩跳空跌破季線支撐，收跌停板，從7月以來的高位區間震盪，形成頭肩頂型態，1765元以上形成套牢區，代表從2018年以來，中國大陸以5G為主的新基建，在華為禁令升級，9月15日之後台積電不能再供貨給華為，已經發現中國大陸5G基地台的布建速度放緩，過去兩年炒作5G的基礎建設題材告一段落，獲利了結賣壓，可能引發高價股的骨牌效應，意味著加權指數在12682的三十年歷史高點附近，大戶可能選擇提前離場觀望美國總統大選結果，九月七日緯穎也遇到利空打到跌停板，9月注定是多事之秋。

9月不平靜 國際盤大日子

9月10日先迎來華為的開發者大會，今年主打鴻蒙軟體生態，對於台廠的缺乏利多，大多期盼9月12日前後的蘋果iPhone 12，但在可成的泰州廠與緯創的昆山廠出售給陸廠後，台廠的蘋果光也似乎不如往年來得有威力，因此九月的第二周如果科技股無法出現強力反彈，那麼到了第三周就是國際盤的大日子，9月14日美元指數最後交易日，9月16至17日是聯準會的FOMC利率會議，9月18日小道瓊股指的最後交易日，再加上川普9月20日公布微信禁令的細節，注定9月是不平靜的月份。

尤其道瓊指數日前已經反彈到29000點以上，雖然沒有像那斯達克指數那樣創歷史新高，但是也可以交代解套波，所以如果引發美國總統大選前的獲利了結賣壓的話，那麼第二季啟動的Ｖ型反彈，差不多進入到秋收的時刻，恰好九月底又有中秋連假，相信9月應該是美國總統大選前最重要的一個月。

先消化潛在賣壓 反有利多頭

還記得三月那次小道瓊股指的三巫日之前，歷經了有熔斷機制以來的十天四次跌停板，那麼這次918會再來一次大屠殺嗎？偏多者相信川普在選前不會放任股市跌跌不休，會盡力維持在高位，可是就是因為偏多，所以川普9月才必須要先把股市打下來，這點從微信的禁令細節特意安排在小道瓊股指的最後交易日之後，就可以看出川普的算盤。

如果不是先在9月讓獲利了結的賣壓先下車，而是全部累積到十月的中下旬再集中賣出，恐怕11月3日前再次重回29000點之上的難度大增，倒不如九月先消化潛在的賣壓，就算拉回到半年線的25000點，至少也有機會在選前維持在27000點附近，所以9月趁著小道瓊股指的三巫日進行一波拉回，反倒有利多頭。

最大外部股東 精準掌握美大選前賣點

說來也巧，特斯拉的最大外部股東英國投資基金百利．吉福德就在股票一拆五計畫實施後，將特斯拉持股從6.32%減少到4.25%，按拆股後計算涉及1928.4萬股，以8月31日的498.32美元計算，共套現96.1億美元，可以說是精準的把握到了美國總統大選前的賣點。

無獨有偶的，蘋果的一拆四計畫實施後，同樣也是造成道瓊指數九月初創下近三個月最大跌幅的罪魁禍首之一，這兩檔股票都是近期散戶追捧最積極的指標股，結果再一次證明，股市人多的地方不要去湊熱鬧，7月28日的台積電也是如此，似乎連續兩個月底都有指標股見到短期過度樂觀的高點。

新機高階款配備LiDAR 優化AR體驗

關於蘋果最新的小道消息是，iPhone 12高階機型的相機鏡頭上，增添Sony研發的LiDAR光學雷達。所謂LiDAR，其本質上和蘋果的Face ID類似，同樣是一種深度攝像頭。不同的是，LiDAR光學雷達掃描器採用直接飛時測距(dToF)來進行測距，和Face ID結構光提供點陣的方案不同，ToF投射的是一整個面，只需要發射脈衝波，然後光反射回來被接收，再計算光發射和返回的時間，自然就可以計算距離了。

蘋果選擇在此時推出LiDAR，應該跟COVID-19疫情可能還要持續一至二年才會告一段落有關，疫情改變了世界，至少在遠距教學辦公這產業推前了十年進程，就目前來說，LiDAR光學雷達掃描器主要使用場景還是在AR增強現實方面。

利用LiDAR精度更高、功耗更低、強光抗干擾性更強的優勢，蘋果可以進一步優化自家AR體驗，讓傳統的AR購物、遊戲和課堂教學體驗變得更加優秀，能夠通過AR的方式有效改善小場景下的便利性。

護盤生力軍 9、10月營收驗證觸底

大立光雖然8月營收月增率+8.94%，但最近五個月的年增率共衰退四次，就連8月的累積營收年增率都出現-0.79%，顯示八月之前iPhone 12還沒出現拉貨跡象。有趣的是，大立光的股價似乎在3570元出現支撐，主要的原因來自於蘋果要求供應鏈準備七千五百萬至八千萬支iPhone出貨量，相當於持平去年，市場信心為之一振。

不過，也稱不上利空出盡，因為不知道蘋果這個展望，有沒有包含了川普的微信禁令細節的影響性，相信9月20日之後，大立光的底部會更加扎實，成為美國總統大選前的護盤生力軍。

從技術指標KD來看，目前僅差月KD還沒醞釀低位的黃金交叉向上，表示長線的多頭趨勢還需要等等，但是周KD準備構成低位黃金交叉，推測距離觸底不遠，等待9、10月的營收驗證。

英特爾把GPU功能整合在CPU中，做成集成顯卡，不同於NVIDIA做的是GPU獨立顯卡，當遊戲與動畫產業要求永不停息的渲染更逼真、分辨率更高的產品，英特爾的CPU想要做到更強，面積就會變大，功耗也會變大。

隨著5G的普及，自動駕駛的推進，人工智慧(AI)的快速發展，數據量爆發式的成長，GPU整合在CPU已經無法將性能做得很強，因此英特爾也宣布將在今年底推出Xe-LP GPU，正式跨入GPU獨立顯卡，與NVIDIA、AMD競爭，並交由台積電進行代工。

台積電將受惠GPU成長訂單

GPU除了在圖像、圖形處理上影響著效果與顏值，由於進入AI時代，伺服器與資料中心的需求大增，伺服器對GPU的需求呈現快速增長的趨勢。IDC預測，二○二○年全球資料中心對GPU的規模為1370億美元，預計到二○二三年，全球資料中心對GPU的規模將達到2290億美元。從七月八日盤後NVIDIA市值首次超越英特爾，可以宣告科技靠顏值吃飯的時代來臨。

從這個角度來看，台積電縱使9月15日之後無法供貨給華為，但受惠GPU成長的訂單足以填補華為的缺口，突顯贏家全拿的美中科技冷戰後的格局。

文章來源：理財周刊