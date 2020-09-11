9月11日一分鐘強弱勢股

9月11日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

愛山林

(2540)

9.96

利息探低，各案場銷售熱鬧滾滾，連續3個月營收年增翻倍

家登

(3680)

9.92

8月營收利空出盡，伴隨Q4半導體客戶重啟拉貨，前景看俏

嘉裕

(1417)

9.87

獲國防部兩大標案，其中海空軍制服訂單總額就上看21億元

佳龍

(9955)

9.82

受惠國際金價飆漲，8月營收創歷史單月新高，年增3.47倍

台翰

(1336)

9.81

居家辦公需求動能不減，帶動東南亞廠區產能稼動率逐步回升

進泰電子

(3465)

9.75

本業外跨足揚聲器相關產品業務，營收連2個月爆發性成長

旺玖

(6233)

9.74

具備低基期轉機題材，與USB控制IC業者出現比價效應

達能

(3686)

9.70

大陸多晶矽廠7月接連發生工安事故，造成多晶矽價格急彈

宏捷科

(8086)

6.84

非蘋手機PA需求回暖，單月營收創近55個月以來新高

訊舟

(3047)

6.44

本業營收亮眼外，旗下康全電訊也擬於9月下旬掛牌上櫃

製表：柯宗沅

9月11日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

聰泰

(5474)

10.00

8月營收創歷史單月新高，但短線飆漲後獲利了結賣壓沉重

瀚荃

(8103)

9.97

受出貨遞延影響，8月營收年增、月增同步衰退，股價跳水

安鈦克

(6276)

9.74

雖有業績面支撐，但股價攻高回落後賣壓未歇，跌破月線

圓展

(3669)

9.48

短線漲多後籌碼凌亂，跌破10日均線後引爆多殺多賣壓

旭品

(3325)

9.46

先前漲多的機殼業者11日均遭空軍狙擊，外資也連三日賣超

圓剛

(2417)

9.33

8月營收首度突破10億元大關，惟與圓展同步遭空軍壓境

迅杰

(6243)

8.93

股價一路沿5日均線走揚，11日出現較大調節賣壓拉回

撼訊

(6150)

8.76

利多出盡後，自營商11日轉賣逾百張，終場再度失守年線

統新

(6426)

8.47

儘管外資轉買仍不敵沉重賣壓，技術指標KD值於低檔鈍化

大學光

(3218)

8.39

雖擁高券資比題材，但股價短線漲多拉回，回測月線支撐

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組