9月11日一分鐘強弱勢股
9月11日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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愛山林
(2540)
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9.96
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利息探低，各案場銷售熱鬧滾滾，連續3個月營收年增翻倍
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家登
(3680)
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9.92
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8月營收利空出盡，伴隨Q4半導體客戶重啟拉貨，前景看俏
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嘉裕
(1417)
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9.87
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獲國防部兩大標案，其中海空軍制服訂單總額就上看21億元
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佳龍
(9955)
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9.82
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受惠國際金價飆漲，8月營收創歷史單月新高，年增3.47倍
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台翰
(1336)
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9.81
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居家辦公需求動能不減，帶動東南亞廠區產能稼動率逐步回升
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進泰電子
(3465)
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9.75
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本業外跨足揚聲器相關產品業務，營收連2個月爆發性成長
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旺玖
(6233)
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9.74
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具備低基期轉機題材，與USB控制IC業者出現比價效應
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達能
(3686)
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9.70
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大陸多晶矽廠7月接連發生工安事故，造成多晶矽價格急彈
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宏捷科
(8086)
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6.84
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非蘋手機PA需求回暖，單月營收創近55個月以來新高
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訊舟
(3047)
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6.44
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本業營收亮眼外，旗下康全電訊也擬於9月下旬掛牌上櫃
製表：柯宗沅
9月11日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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聰泰
(5474)
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10.00
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8月營收創歷史單月新高，但短線飆漲後獲利了結賣壓沉重
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瀚荃
(8103)
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9.97
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受出貨遞延影響，8月營收年增、月增同步衰退，股價跳水
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安鈦克
(6276)
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9.74
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雖有業績面支撐，但股價攻高回落後賣壓未歇，跌破月線
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圓展
(3669)
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9.48
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短線漲多後籌碼凌亂，跌破10日均線後引爆多殺多賣壓
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旭品
(3325)
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9.46
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先前漲多的機殼業者11日均遭空軍狙擊，外資也連三日賣超
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圓剛
(2417)
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9.33
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8月營收首度突破10億元大關，惟與圓展同步遭空軍壓境
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迅杰
(6243)
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8.93
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股價一路沿5日均線走揚，11日出現較大調節賣壓拉回
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撼訊
(6150)
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8.76
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利多出盡後，自營商11日轉賣逾百張，終場再度失守年線
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統新
(6426)
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8.47
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儘管外資轉買仍不敵沉重賣壓，技術指標KD值於低檔鈍化
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大學光
(3218)
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8.39
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雖擁高券資比題材，但股價短線漲多拉回，回測月線支撐
製表：柯宗沅
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