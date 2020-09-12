專挑50元以下傳產好股 投資達人這樣選股

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

早年曾經擔任投信基金經理人的王順興，在股市投資上也具有一定的資產配置概念，他將投資資金分成兩大塊，自成一套「鴛鴦鍋戰法」，一邊是以價值型選股出發，目的是創造穩定的現金流，像他長期持有的錢櫃，就是以穩健收息為投資目標；另一邊則是成長型標的，以追求資產增值為主，也就是聚焦那些有夢、有題材、未來具備想像空間的公司。

翻開手邊一疊厚厚的研究筆記，王順興進一步解釋，在成長股的投資策略上，目標很明確：在至少賺5成的前提下，追求獲利翻倍的機會。也因此，選股邏輯除了公司每年一定要有盈餘、產品要有獨特性與較強的護城河之外，更重要的是題材薈萃。

受惠3大明確政策 重電4君子擁抱綠能大未來 營運添翼

最明確的題材，是有政策背書的產業趨勢，在「2025非核家園」的蔡政府能源轉型大計之下，太陽能、離岸風電等，各自都被喊出將有創造數千億元商機的可能；另一項明確政策，則是可望帶動機電設備需求的「前瞻軌道建設計畫」；再來，國際情勢轉變下，政府祭出各項措施鼓勵台商回流，又會帶動企業設廠，引發相關基礎設備需求。而能夠受惠上述3項明確政策的族群，「就是重電產業！」王順興說。

於是，他開始聚焦所謂的「重電4君子」，包括中興電、華城、士電、亞力。「分析這4家公司，總市值約6百億元，對比未來光是太陽能就有超過2千億元的整體商機，想像空間就很迷人。」其中，王順興尤其看好華城，認為長線股價有上看60元，甚至更高的契機。

原來，他除了看好華城在離岸風電的可觀商機，也樂觀期待已經與特斯拉合作多年的華城，在電動車儲能商機的布局上將逐漸發酵。「華城去年EPS有1.57元，今年上看2.3元，在這些新需求的帶動下，明年EPS有機會挑戰3.5元。」

王順興有條不紊地說出他心中的盤算，「回想一下，2007、2008年時，華城EPS衝到3.2元以上，市場當時預期有上看3.5元的機會，那2年公司股價也曾達到60元。而現在，華城的市場商機是當年的3、4倍以上，公司的目標價、本益比當然也應該被合理調高。」

然而，光勾勒藍圖還不夠，王順興拿出財報佐證他的想法，首先從獲利變化來看，華城2019年的獲利有4.15億元，相較於2018年的0.53億元明顯跳升，而今年上半年獲利1.3億元，較去年同期成長52.9％，出現爆發性的成長，順勢成為「重電4君子」的首選。

「市場推算華城未來每年營收可望成長2成，以此推算，EPS挑戰4元也並非不可能。」王順興除了先前在23元附近布局外，在「看對、重押、抱長」的投資策略下，他持續伺機加碼華城作為重點持股。

題材多元相對抗跌 南帝跨足半導體 有望挹注獲利

至於全球前5大NBR（丁腈橡膠）乳膠廠南帝，則是近期另一個被王順興相中的標的。

他表示，受惠醫療手套缺貨，乳膠利差持續擴大，南帝今年第二季單季毛利率34.8％，同業申豐的毛利率則在46.2％；但法人認為，由於申豐與上下游供應商之間採現貨報價，而南帝則採合約價，報價會落後原物料成本變化約二到三季，因此南帝第三季毛利率不無挑戰40％的機會。對照申豐今年以來股價已大漲近2倍，股價不到50元的南帝，似乎還有比價空間。

王順興分析，以手套市況供不應求的狀況推估，今年南帝獲利預估可成長24％，明年獲利還可續創歷史新高，今、明兩年EPS分別有望挑戰3.6元與4.2元；加上持股44.2％的南美特，所生產的CVD（化學氣相沉積）為半導體製程的關鍵材料，除了供貨國內半導體大廠外，隨著美中關係緊張，一旦成為轉單受惠股，也很有想像空間。整體來看，南帝也因此有了「醫療手套材料＋CVD半導體供應鏈」的多元題材特質。

若以未來本益比有機會在16至18倍間推算，王順興給南帝的樂觀版目標價上看60元。他分析，像這樣的傳產龍頭股，股價淨值比低，當內部整合與轉型的力道浮現時，向上的轉折力量往往不容小覷，值得後續追蹤。

在價值型投資方面，王順興鎖定「三低一高」領息股，也就是低本益比、低股價淨值比、低股價、高殖利率的標的，例如：興農、德昌的現金殖利率都超過6％，近5年的股價與配息也很穩定，而即使是股價最近飆漲的宏泰，現金殖利率也有3％。

最後，王順興與億元操盤大戶林適中近來的選股有志一同，也開始看好可以穩定收息的營造股欣陸（詳見前文），基於其目前在手工程達7百億元的案量，在手餘屋也有240億元的案量可賣消化，加上千張以上大股東持股達7成的穩定籌碼，而對公司股價有了「成長性」的期待。

文章來源：今周刊

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