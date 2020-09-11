元大高股息龍頭台股基金 前證期局長王詠心也傾心

元大金旗下元大投信所發行的高股息龍頭台股基金，不僅三月份上市以來整體基金規模已接近600億元，更有許多公教人員進場盛捧，其中，今年五月份才退休的前證期局長王詠心，在接受周刊訪問時，就表示高股息龍頭基金已列入她個人的理財投資組合。

身為資本市場最高層的職掌官員，王詠心能將元大高股息龍頭基金納入自身退休理財的投資組合，不僅是對這檔商品的高度肯定，特別是在對於退休族理財的安全性上，王詠心的選擇亦可說為這檔商品掛出品質保證，因為退休族理財，首重現金流、安全性。

不只王詠心買元大高股息龍頭基金，彰銀董事長凌忠嫄本身也有投資高股息龍頭基金，從財政部基層作起，歷任賦稅署長、台北市國稅局長、國庫署長、輸銀理事主席，及土銀、彰銀董事長的凌忠嫄，此次不僅彰銀出任元大高股息龍頭基金的保管銀行，她自己也出手投資這檔基金，表達對這檔基金的看好，亦以其個人的投資選擇，向投資人表明這檔基金的優質性。

王詠心在接受周刊專訪時提到，退休之後還是得考慮到「固定收益商品」，也因此她特別相中了今年三月上路的元大高股息龍頭基金，鎖定的就是這檔基金是「股票型」的「配息基金」屬性。

而為了讓小資族或退休族在台股高點之際，能更穩健的分享台股投資之利，元大金也特別在上個月全面推出「定時定額」高股息龍頭基金的投資優惠專案，這也跟今年金融總會最新出爐的最新版「金融建言白皮書」互相呼應。

今年的金融建言白皮書特別提出對於TISA制度上路增加投資誘因的新建議，其中在台股一路屢創新高之際，金融建言白皮書即看好未來台股投資所能對投資人發揮的退休財富累積貢獻，並在白皮書中建議，應該給予包括所得稅減免等租稅優惠，來鼓勵投資人對「台股基金」作「定時定額」的投資，同時建議投資人應長期持有，例如租稅優惠，應給予持有台股基金至少5年的投資者。

國銀財管部門主管也引述對市場的觀察指出，以往台股基金之所以在閉鎖期結束之後就跑掉很多資金，最主要是投資人僅著眼於價差及實現資本利得，因此快閃，但元大這檔高股息龍頭基金導入「月配息」機制，因此應可望導正過去台股基金這種投資人習慣「大進大出」的現象。