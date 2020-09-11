汎德股價衝369元 18萬價差將掀搶購熱潮

以代理經銷BMW、保時捷聞名的汎德永業預計在10月中旬掛牌上市，每股承銷價暫定180元。汎德今天股價一度衝上369元歷史新高，由於與承銷價差逾18萬元，預期將掀起新股競拍及申購抽籤熱潮。

汎德將採競拍及公開申購方式承銷，預計9月17日起就會著手進行競拍作業，每股承銷價格暫定180元。由於對應今天價格如果抽中一張，等於現賺逾18萬元，價差拉大預料將掀起一波競拍及申請抽籤熱潮；汎德為近年來國內少數重量級車商掛牌案，蜜月行情也備受矚目。

汎德永業主要業務為BMW、MINI與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，在國內豪華進口車市場已累積逾40年經驗，其中BMW的新車銷售數占國內整體市場逾5成，Porsche與MINI分別囊括國內85%與80%的占有率。

汎德永業已連續6年獲利逾一個股本，今年上半年每股已賺進6.04元，年增48.77%，有機會挑戰連續7年賺一個股本的紀錄。

展望下半年，汎德永業表示，9月起無缺車疑慮，且第4季旗下三大品牌計有8款新車發表，備受矚目的Porsche首款純電動車Taycan亦將開賣下，下半年成長動能無虞；上下半年營運應可維持過去4比6的比例，今年整體表現將優於去年。

汎德永業今天放量勁揚，開高震盪走高，早盤股價最高來到369元，漲幅超過25%，維持在300元以上震盪。