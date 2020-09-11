7＋8月營運完勝Q2 11檔Q3獲利暴走可期

第3季進入旺季，再加上許多消費出現報復性回升，統計7月+8月營收合計在1億元以上且已超越第2季單季，法人近5日買超500張以上的公司計有11檔，包括買超愛之味（1217）、國光生（4142）、世紀鋼（9958）、精材（3374）及厚生（2107）等，都超過二、三千張，顯示第3季營運成長爆發力強勁的公司，第3季獲利大幅成長可期。

第2季全球解封，但還沒有出現明顯的報復性消費，直至7月間三倍券出爐，帶動國內龐大消費商機，對食品、餐飲、航空、飯店、消費性電子等等，都帶動了一波熱潮，再加上新冠肺炎疫苗持續開發中，激勵疫苗、防疫等廠商營收爆衝，但7月及8月兩個月營收就超過第2季的公司，表現確實可圈可點。

以上市櫃公司7月+8月營收合計在1億元以上，且已超過第2季整季，再配合法人近5日買超500張以上等條件篩選，計有愛之味、國光生、世紀鋼、精材、厚生、佳凌、國際中橡、驊訊、聚陽、明安、南港等11檔，這些公司多屬於營運中小型股，分散在各產業，近日來法人已悄悄逢低布局。若進一步篩選法人近5日買超100～500張的則有國賓、圓展、佳龍、南仁湖、友勁、合機、遠雄、名軒、國巨、官田鋼、聯嘉、森鉅等。