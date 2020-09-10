上市櫃IPO家數腰斬 8個月僅14家

受疫情衝擊，企業2020年上市櫃掛牌意願低迷，IPO家數腰斬，2020年前八月只有14家掛牌，距金管會的目標52家達標率不到三成。金管會證期局副局長蔡麗玲10日指出，今年前8月IPO掛牌家數為14家、籌資金額56.8億元，較去年的21家、120.6億元確實減少，但其實受疫情影響全球2020年上半年IPO家數，也比去年上半年減少16％。

蔡麗玲指出，2019年我國IPO家數39家也比2018年的62家減少37％。她分析，主要是受中美貿易戰、英國脫歐、香港反送中事件等國際政經情勢影響，資本市場波動劇烈，國際IPO市場表現都不好，根據世界交易所聯合會（WFE）統計，2019年全球IPO家數比2018年減少25％。

蔡麗玲進一步指出，2020年因受到疫情影響，上半年全球IPO家數也呈現衰退減少情況，主要是企業通常比較希望在證券市場持穩情況下做IPO，但因疫情影響，市場震盪加劇，大家會比較保守。

據金管會統計近三年IPO狀況。2018年掛牌家數62家、籌資金額235億元，2019年只剩39家、280億元，2020年前8月更少，只剩14家、56.8億元，平均每家籌資金額只有4億元，呈現掛牌家數減少、籌資規模小型化的趨勢。

儘管IPO近三年逐年衰退，但上市櫃公司現金增資等（SPO）情況倒是有爆增趨勢。2020年前八月共有190件、籌資金額5,724.5億元，不僅比去年同期的169件多，籌資金額更已超越去年全年的5,674.6億元。

蔡麗玲指出，SPO含蓋一般現金增資、公司債、CB可轉債、普通公司債、特別股、普通股等，今年籌資金額增加的原因，主要是企業有財務上需求，例如有新設廠房需求、投資海外子公司，或改善財務結構、流動性資金需求等，都有可能需要籌資。

為強化台股運作功能，金融總會建議鬆綁上市櫃掛牌條件，蔡麗玲說，為了協助企業在資本市場融資，已研議強化競爭力措施，包括放寬IPO條件、和提高SPO彈性都有納入考量，並參考瑞士交易所推動理財商品掛牌，今年底會提出來。

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