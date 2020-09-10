9月10日一分鐘強弱勢股
9月10日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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材料-KY
(4763)
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10.00
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絲束需求大增，多方買盤湧入，帶量站回短中長期均線，KD交叉向上
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達能
(3686)
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10.00
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太陽能族群持續放閃，連兩日亮燈漲停，股價續創波段新高
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易發
(6425)
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10.00
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8月營收跳高，月增1.57倍，創近一年高峰，業績題材助攻
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大田
(8924)
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10.00
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自結7月獲利亮眼，下半年拉貨力道轉強，外資連四日買超
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中興電
(1513)
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9.99
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挾帶離岸風電、太陽能、都更案等利多題材，獲投信積極認養
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彩晶
(6116)
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9.99
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實施庫藏股激勵，外資單日狂敲5.2萬張，補漲行情熱絡
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華夏
(1305
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9.97
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ABS利差擴大，三大法人同步買超，集團作帳發酵
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鈦昇
(8027)
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9.93
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8月營收維持高雙位數成長，基本面穩健向上，外資買盤加持
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鈺德
(3050)
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9.87
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太陽能題材點火，股價沿五日線上攻，技術線型強勢
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國碩
(2406)
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9.84
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綠電需求看旺，外資連四日買超，KD指標高檔鈍化
製表：陳昱光
9月10日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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岱宇
(1598)
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9.71
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營收創高題材失靈，外資、投信同步獲利了結，向下回測月線支撐
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ABC-KY
(6598)
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9.39
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投信連三日賣超，股價失守月、季線關卡，KD指標下彎
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僑威
(3078)
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9.27
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股價續航力道不足， 頭信終結連九日賣超，反手倒貨逾千張
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圓展
(3669)
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8.66
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營收創高利多出盡，股價出量跌破月線支撐，連四日收黑
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康和證
(6016)
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8.22
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除息前調節壓力湧現，外資減碼力道加大，跳空失守月線
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東碩
(3272)
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7.73
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8月營收未能延續成長力道，失望賣壓出籠，KD指標下彎
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聯德控股-KY
(4912)
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7.45
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業績成長題材熄火，外資連兩日調節，股價帶量跌破均線糾結區間
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圓剛
(2417)
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5.44
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投信結帳壓力延續，9月以來大砍2,731張，回測月線支撐力道
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神隆
(1789)
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5.03
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生技股漲勢分歧，外資連三日減碼，股價衝高後跌回平台整理區
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南電
(8046)
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4.55
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三大法人同步減碼，壓抑股價表現，月線反壓未能克服
製表：陳昱光
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