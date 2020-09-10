9月10日一分鐘強弱勢股

9月10日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

材料-KY

(4763)

10.00

絲束需求大增，多方買盤湧入，帶量站回短中長期均線，KD交叉向上

達能

(3686)

10.00

太陽能族群持續放閃，連兩日亮燈漲停，股價續創波段新高

易發

(6425)

10.00

8月營收跳高，月增1.57倍，創近一年高峰，業績題材助攻

大田

(8924)

10.00

自結7月獲利亮眼，下半年拉貨力道轉強，外資連四日買超

中興電

(1513)

9.99

挾帶離岸風電、太陽能、都更案等利多題材，獲投信積極認養

彩晶

(6116)

9.99

實施庫藏股激勵，外資單日狂敲5.2萬張，補漲行情熱絡

華夏

(1305

9.97

ABS利差擴大，三大法人同步買超，集團作帳發酵

鈦昇

(8027)

9.93

8月營收維持高雙位數成長，基本面穩健向上，外資買盤加持

鈺德

(3050)

9.87

太陽能題材點火，股價沿五日線上攻，技術線型強勢

國碩

(2406)

9.84

綠電需求看旺，外資連四日買超，KD指標高檔鈍化

製表：陳昱光

9月10日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

岱宇

 (1598)

9.71

營收創高題材失靈，外資、投信同步獲利了結，向下回測月線支撐

ABC-KY

(6598)

9.39

投信連三日賣超，股價失守月、季線關卡，KD指標下彎

僑威

(3078)

9.27

股價續航力道不足， 頭信終結連九日賣超，反手倒貨逾千張

圓展

(3669)

8.66

營收創高利多出盡，股價出量跌破月線支撐，連四日收黑

康和證

(6016)

8.22

除息前調節壓力湧現，外資減碼力道加大，跳空失守月線

東碩

(3272)

7.73

8月營收未能延續成長力道，失望賣壓出籠，KD指標下彎

聯德控股-KY

 (4912)

7.45

業績成長題材熄火，外資連兩日調節，股價帶量跌破均線糾結區間

圓剛

(2417)

5.44

投信結帳壓力延續，9月以來大砍2,731張，回測月線支撐力道

神隆

(1789)

5.03

生技股漲勢分歧，外資連三日減碼，股價衝高後跌回平台整理區

南電

(8046)

4.55

三大法人同步減碼，壓抑股價表現，月線反壓未能克服

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組