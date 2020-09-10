外資買超58億 台股收復5日線伺機攻月線

台積電領漲 台股漲83點收復短期均線

台積電領軍電子股走堅，台股終場收在12691點，上漲83點，收復5日線和10日線等短期均線。法人表示，資金行情仍在，台股在第4季到明年第1季仍有高點可期，科技股仍是台股上攻的火車頭。

美股勁揚，台股今天走堅，呈現高檔震盪整理走勢，指數一度攻上12700點大關，隨後在12670點附近區間整理，尾盤電子金融小反彈，台股終場上漲83點，收復5日線約點12640和10日線約12668點。

加權股價指數終場收在12691.75點，上漲83.17點，漲幅0.66%，成交值來到新台幣1981.99億元。電子股上揚0.93%，金融股上漲0.64%。

主要電子權值股走堅，晶圓代工龍頭台積電終場收在435元，上揚1.87%；鴻海終場收在78.5元，小漲0.77%；聯發科終場收在599元，小漲0.67%；股王大立光終場翻黑收在3500元，小跌0.14%。

傳產股台塑四寶整理，其中台塑收在78.7元，小跌0.63%；台塑化收在81.6元，小漲0.49%；南亞收在平盤61元，台化則收在69.2元，小跌0.86%。

金控股穩健，其中國泰金收在39.75元，小漲0.76%；富邦金收在43.05元，上漲1.89%；中信金收在18.9元，小漲0.53%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股在7月一度衝高到13000點之後，第3季震盪幅度加大，觀察指數衝高後修正，變數其一是華為禁令在9月15日生效，中國是否報復；此外美中貿易戰也是第3季股市變數。不過全球熱錢資金行情仍在，預期台股在第4季到明年第1季仍有高點可期。

觀察電子股，沈建宏指出，市場擔憂半導體庫存升高，但評估是短期庫存調整，5G應用趨勢不變，新產品、新規格科技產品仍將在今年底到明年第1季陸續上市，半導體庫存調整僅是短期現象，科技股仍是台股上攻的火車頭。

沈建宏表示，第3季部分傳產股可能成為短期科技股獲利了結後的資金避風港，長線來看科技股成長趨勢確立，看好5G、迷你發光二極體（Mini LED）、資料中心供應鏈及高股息殖利率個股等。

三大法人買超台股49.78億元

台股今天漲83.17點，收在12691.75點，成交值新台幣1981.99億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣49.78億元。

自營商賣超16.82億元，投信買超8.4億元，外資及陸資買超58.2億元。