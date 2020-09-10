台積控盤 集團股作帳 台股登高12691

受惠美股回神，內外資焦點再度聚焦台積電，使該股開高走高，大漲8元，收在最高點435元，加上重量級集團股作帳行情升溫，使盤勢開高之後欲小不易。

包括富邦金、國泰金、統一、廣達、鴻海、台玻、聯發科與台達電等集團股多紅光滿面，激勵集中交易市場加權股價指數周四收漲83.17點，收復5日線與10日線，報12691.75點，漲幅0.66%，成交1982億元。

即便表現相對弱勢權值股，如台塑、台化、中鋼、南亞科、長榮航、日月光投控、聯電、華航、友達、台泥、遠東新與和碩等，低檔買盤仍大有人在，在資金行情交叉掩護下，預期集團股持穩輪動架構，仍老神在在行進，對台股波段趨堅具正向。

櫃買市場方面，受制台積電等大型集團作帳升溫，使市場資金反而從小型股悄撤退，不過，主力股力求表現仍是特色。

短線生技、紡纖、化學、鋼鐵、電子、營建與航運等類股拉回，僅電機、觀光兩族群站在多方，使指數開高震盪殺低，只是追殺力道未如想像中嚴重，盤勢僅小挫0。24%，報165。11點，仍力守季線與月線之上，成交495。31億元。

業內人士指出，大盤價漲量縮，仍呈中期整理格局，且盤勢指標端視台積電表現馬首是瞻，難免跛腳，係美中不足之事。

目前看起來，市場居高思危心態濃厚，上檔在12800點至萬三之間重重大套牢區，似暫不易強渡關山，但低檔在國家隊護盤下，也並未看淡，預期在美年底總統大選變數，及中美關係未改善之前，短期盤勢未脫高檔箱型游走格局。

（工商時報 梅中和）

《盤後解析》電力不足 月線未過

順勢搭上美股反彈，台股今在權值股帶動下，指數開高震盪，最高一度上漲近百點，站上12700點，最高達12708點、收復月線，電金快速輪動，惟電子股攻量卻顯不足，資金比重不達7成，尾盤有資金回到金融以及傳產股的跡象，尾盤指數拉高，終場台股收漲83.17點、報在12691.75點、成交量為1981.99億元。

美股科技股反彈，蘋果上漲近4%，蘋概三大指標股台積電(2330)今將公布8月營收，整場持穩走漲，市值一度攀高至11.21兆元，終場收漲8元、漲幅1.87%，收復月線，股王大立光(3008)開高後午盤壓回，股價翻黑，終場收跌0.14%，鴻海(2317)則維持漲幅在0.5%~1%之間，跳上月線。

面板需求暢旺，漲價效應帶動面板廠8月雙虎友達(2409)、群創(3481)今早盤強勢走高，惟午盤後聯袂翻黑走跌，反倒是彩晶(6116)月營收亮眼，今開盤跳空大漲，隨即亮燈漲停，一路鎖住，股價創兩年新高。

IC設計族群今亦強勢走揚，指標股聯發科(2454)搶搭Chromebook浪潮，今股價回神，啟動600元攻防，一度收回5日線、月線，終場收漲，其餘IC設計族群還有因受惠疫情下，帶動的相關題材股，世芯-KY(3661)大漲逾3.5%，聯詠(3034)上漲近2.5%，義隆(2458)亦上漲約1%。

今類股漲停互見，太陽能、特斯拉等概念股強悍，達能(3686)、國碩(2406)攻上漲停鎖住，元晶(6443)收漲逾9%，另外，題材個股上，亞太電(2682)上週宣布將在5G和遠傳共網共頻20年，股價連續第4天攻上漲停。

分析師表示，市場持續關注美國國會新刺激方案進度、大陸與週邊國家地緣政治風險升高，以及蘋果的秋季發表大會，目前台股在月線壓力仍大，但在12,500的支撐看來也相當強勁，預計台股將持續受國際市場消息波動影響。技術線型上，儘管加權指數短期均線呈現糾結，但季線持續走揚，加上長期均線半年線即將向上突破年線，與年線形成黃金交叉之下，後市仍是多方掌控格局。

（時報資訊 王逸芯）

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