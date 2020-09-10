主力群聚焦 38檔氣貫長虹

台股今（10日）加權股價指數收盤報12,691.75點，漲83.17點，漲幅0.66%％，成交量為1,981.99億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有20檔，前10名為材料-KY (4763)、達能 (3686)、泰金寶-DR (9105)、中興電 (1513)、彩晶 (6116)、華夏 (1305)、陞泰 (8072)、誠創 (3536)、鈺德 (3050)、華冠 (8101)以上皆漲停。

今日有14檔超過5％跌幅，跌幅前10名有岱宇 (1598)、ABC-KY (6598) 、美德醫療-DR (9103)、全友 (2305)、圓展 (3669)、聯德控股-KY (4912)、倫飛 (2364)、太空梭 (2440)、環科 (2413)、圓剛 (2417)。

上市成交量前10名個股有友達 (2409)、群創 (3481)、彩晶 (6116)、新光金 (2888)、聯電 (2303)、宏碁 (2353)、長榮 (2603)、元晶 (6443)、台玻 (1802)、華航 (2610)。

上櫃有31檔7％以上漲幅，其中前10名為易發 (6425)、及成 (3095)、大田 (8924)、亞矽 (6113)、錦明 (3230)、通訊-KY (6404)、鈦昇 (8027)、康呈 (6236)、崧騰 (3484)、康聯訊 (3672) 以上皆漲停。

今日上櫃有16檔股票有5％以上的大跌，前10檔迎輝 (3523)、銘旺實 (4432)、僑威 (3078)、位速 (3508)、康和證 (6016)、欣厚-KY (4924)、東碩 (3272)、生展 (8279)、信立 (4303)、盈正 (3628)。

上櫃成交量前10名為光洋科 (1785)、茂迪 (6244)、僑威 (3078)、樺晟 (3202)、元太 (8069)、旺玖 (6233)、康和證 (6016)、鈦昇 (8027)、立碁 (8111)、台康生技 (6589) 。

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