今日焦點股 重點摘要

今（9/10）日熱門焦點股如下：

（1）敦泰(3545)8月合併營收續創單月歷史新高紀錄，受到營收利多消息面激勵，敦泰今股價今開高走高，大漲逾4%，站上5日線、挑戰月線。

敦泰8月合併營業收入為12.38億元，在產業傳統旺季持續發酵，推升敦泰8月營收表現較7月成長1.99%，並較去年同期成長53.9%，續創單月歷史新高紀錄。

敦泰表示，8月包括IDC、觸控IC、驅動IC、電容式指紋等產品出貨量，都持續維持7月的高檔。敦泰累計今年前8月營收為81.29億元，較去年同成長50.56%，展望未來，在主力產品IDC市佔率拓展有成的正面幫助下，敦泰第3季營運將持續樂觀看待。

敦泰今年2020年IDC產能順暢，加上觸控IC等產品線出貨表現亮眼，法人預估，下半年營運可望明顯優於上半年，全年合併營收將有望改寫新高。（時報資訊 王逸芯）

（2）美股強勢反彈，道瓊指數勁揚439點，費城半導體指數漲2.89%，台積電今天股價表現強勁，早盤達新台幣432.5元，漲5.5元，市值增加1426億元，攀高至11.21兆元。

蘋果（Apple）股價漲近4%，特斯拉（Tesla）飆漲10.9%，帶動科技股為主的那斯達克指數大漲293.87點，漲幅2.71%，道瓊指數漲439.58點，漲幅1.6%，費城半導體指數漲2.89%，台積電美國存託憑證（ADR）漲2.7%。

台積電今天股價止跌反彈，早盤達新台幣432.5元，漲5.5元，漲幅1.28%，市值增加1426億元，攀高至11.21兆元，貢獻指數約46點。

聯電ADR漲逾6%，今天股價同步走高，一度達24.15元，漲0.45元，漲幅約1.9%。

聯電8月營收148.41億元，自7月創下的歷史新高紀錄154.94億元下滑4.21%，年增12.57%，為單月業績歷史第3高水準。台積電預計今天收盤後公布8月業績。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：Q3營收可望創新高，昨三大法人轉買超18192張，加上昨夜ADR大漲6.15%，盤初人氣不墜，續漲近2%。

2.台積電(2330)：昨夜ADR上漲2.69%，加上蘋果股價強彈，今早股價漲至432.5元，一舉收復5日線、月線。

3.官田鋼(2017)：8月合併營收年增19.15%，昨外資回頭買超，今早挾量強漲逾4%。

4.新至陞(3679)：8月營收年增48.25%，外資連兩日買超，今早爆量急拉漲停。

5.華通(2313)：8月營收創今年來新高，法人看好Q3可望逐月成長，今早放量強彈逾5%，股價躍過5日線、摸到季線。

6.瀚荃(8103)：躋身Space X供應商，業績旺至明年，不理外資連日賣超，今早股價彈升逾6%。

7.晶技(3042)：8月營收創新高，投信連兩日買超相挺，今早股價漲逾3.5%。

8.雷科(6207)：8月營收年增4.74%，外資偏多，今開盤1小時即爆出2千餘張成交量，股價急拉漲停。

9.海韻電(6203)：8月營收年增77.42%，外資連兩日擴大買超，今早噴量大漲近8%，一舉拿下全數短均。

10.瑞智(4532)：8月營收年增32.97%，全年銷售量拚新高，早盤漲逾4%。

11.台玻(1802)：陸玻璃價揚，8月營收創2年半新高，早盤漲逾5%，5日線失而復得。

12.科風(3043)：政策激勵泛綠能概念股大漲，早盤拉出第9根漲停。

13.宏碁(2353)：加入Chromebook產業鏈＋運用AI加速新冠疫苗開發，早盤放量一度漲逾3%、改寫前高。

14.華碩(2357)：Q3出貨上看兩位數，早盤漲逾3%，收復短均及月線。

15.光洋科(1785)：8月營收年增12.11%，三大法人昨回補2880張，早盤挾量漲逾4%。

16.新光金(2888)：8月獲利年增54%，早盤帶量漲逾2%，領漲金融股。

17.彩晶(6116)：漲價效應明顯，8月營收月增近2成，晨盤急攻鎖漲停，成交量放大至逾22萬張。

18.智邦(2345)：列外資今年買超前三強，早盤放量強彈5%，重返5日線。

19.嘉裕(1417)：轉型首戰告捷，勇奪海空軍服21億大單，股價連拉兩根漲停慶賀，來到相對高檔區。

20.群創(3481)：8月營收雙升，寫近22個月單月高點，晨盤彈升3%，站穩五日線。。

21.華夏(1305)：多頭發動快攻，晨盤火速攻頂，登上近半年高。

22.晶電(2448)：與隆達結合案獲公平會核准，早盤勁揚4%，收復40元及月季線。

23.世芯-KY(3661)：8月營收6.85億元，寫歷史次高，早盤反彈半根停板，有守半年線。

(時報資訊)

（4）封測廠超豐（2441）受惠PC、NB、平板、遊戲機等產品需求持續暢旺，2020年8月合併營收續「雙升」飆上12.82億元新高。由於需求暢旺帶動產能持續滿載，且看好5G相關應用將挹注新成長動能下，超豐看好第三季營運可望續旺，對下半年展望維持正向。

超豐股價8月24日觸及55.2元，創2年4個月高點，近期跟隨大盤拉回49～54元區間盤整。今（10）日開高上漲1.16％至55.2元，惟隨後因賣壓出籠而翻黑走跌，早盤下跌約近1％。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計賣超685張、本周迄今小幅買超88張。

超豐公布8月自結合併營收達12.82億元，較7月12.32億元成長4.06％、較去年同期11.36億元成長達12.92％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收93.77億元，較去年同期77億元成長達21.77％，續創同期新高。

超豐先前法說時表示，雖然醫療相關需求略有轉弱，但PC、NB、平板、遊戲機等產品需求續強，預期PC需求可望填補動能。加上5G相關應用需求顯現、車用及電視市場回溫，目前看來第三季狀況仍非常好，現有產能幾乎滿載，短期狀況未見改變。

因應客戶需求續強、現有產能逼近滿載，超豐表示將持續擴充產能因應，目前覆晶（Flip Chip）月產能約8000～8500萬顆，未來擴充空間無虞。晶圓級封裝（WLP）產品約有70家客戶開發180多種產品，已有45種產品開始量產，後續可望逐步增加。（時報資訊 林資傑）

（5）富旺國際（6219）重金部署928檔期，預計推出四個預售案、總銷近60億元。法人預期，富旺第三季短期股票投資獲利豐厚，加上7月處分中彰工業城土地、挹注0.51億元的獲利，下半年虧轉盈有望。

今日早盤股價最高站上15.6元、上漲逾1%，成交量近千張。

富旺一口氣推出台中西屯區「天際W ONE」、台中沙鹿區「心海城」、雲林斗六「明德段」、高雄楠梓區「藍田西段」等四個預售案、總銷逼近60億元，主攻首購宅市場。（工商時報 曾麗芳）

（6）美國德州、路州在8月下旬受Laura颶風襲擊，造成位於路州Lake Charles之塑化工廠預計自8月下旬停工至9月下旬，推動PVC供給轉緊，加上PVC在疫情影響下，第二季起PVC供給就開始轉緊，故有利華夏(1305)第四季的獲利表現，華夏今股價數度放量攻上漲停，站上20元大關。

今年第二季起PVC供給轉緊，主要是因為第一季全球PVC業者在需求展望疲弱下稼動率偏低，且在汽車工廠停工拖累燒鹼需求下，美國氯鹼工廠稼動率在4-6月分別僅68%、75%、72%，限制PVC工廠稼動率。

尤其是氯鹼與PVC工廠整合較緊密的美國，再者，美國民眾趁工作業務閒暇之餘整修家庭環境，甚至在房貸利率低廉下購買新屋，房屋修繕需求湧現，美國及東南亞、印度陸續解除封城下，PVC補庫存需求湧現，加上產業庫存已經在第二季顯著去化，使得PVC市況轉趨緊俏。

美國德州、路易斯安那州在8月下旬受Laura颶風襲擊，使得Westlake Chemical於8月底宣布其位於Lake Charles的氯鹼工廠及VCM工廠須停工至9月下旬，並拖累其位於路州及德州的PVC工廠降載，初估FPC USA及Westlake意外停工的工廠分別佔全球PVC產能2.5%、1.1%。

整體來說，法人看好，PVC供給轉緊的情勢至少可延續至第四季，並可支撐華夏將EDC成本反映至PVC售價。（時報資訊 王逸芯）

（7）亞系外資對廣達(2382)出具最新投資建議，並給予「表現優於大盤」評等，目標價88元。廣達最新8月營收仍維持千億的高水位，達1060億元，年增15%，且當月NB出貨達630萬台再創歷史新高。

廣達是全球Chromebook的主要組裝廠，在疫情啟動數位學習趨勢下，廣達NB成長動能強勁，以8月出貨的630萬台NB來看，月增13%，年增更高達110%。

外資指出，廣達8月NB出貨創新高，WFH和LFH仍是主要動能，前一次NB出貨創歷史新高是在2011年的3月，當時是570萬台，睽違9年，廣達NB單月出貨再現高峰。法人認為該終端需求會延續至Q4，Q3的NB出貨要達成2位數的季增長則是毫無懸念。

公司認為，目前Chromebook的零件缺貨情況比預期嚴重，所以Q4沒有訂單問題，只有缺貨疑慮。

至於雲端伺服器業務，雖然Q3超大型伺服器訂單調整存在不確定性，但廣達分散客戶策略得宜，應該可以降低此一風險。（時報資訊 任珮云）

（8）嘉裕西服與共同投標夥伴獲得空軍、海軍標案，今天股價表現持續強勁，開盤即攻上漲停鎖死，來到11.15元價位。

嘉裕在今年6月股東會進行董事改選，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮出任董事長，宣示變革決心。國防部服裝供售站委商經營案開標，嘉裕昨天宣布與共同投標夥伴獲得空軍、海軍標案，空軍標案共同投標者包含興采實業子公司神采時尚、佳和實業與數博整合，海軍標案則由神采、數博共同投標。

這項消息激勵嘉裕股價飆高，昨天終場收在漲停價10.15元，上漲0.89元，今天延續強勢表現，開盤即漲停鎖死，來到11.15元，寫下波段新高。截至10時15分，交易量已逾1500張。

嘉裕初估將挹注營收至少新台幣20億元，將在近期簽署合約，明年開始交貨。（中央社）

（9）亞系外資表示，氣動元件廠亞德客-KY受惠於5G及基礎設施布建，下半年需求優於預期，加上線性滑軌將從今年底開始放量，重申優於大盤評等，目標價調高到755元。

亞德客股價今天小漲1元開出，早盤高點來到682元、漲幅約2.56%。

亞系外資發布研究報告指出，亞德客過去2週來自美國主要智慧型手機客戶的訂單已增加，同時也獲得更多中國智慧型手機客戶訂單，今年第3季需求動能來自5G及相關基礎設施布建。

亞系外資表示，亞德客線性滑軌價格比同業低20%至30%，規劃供貨給60%至70%的氣動元件客戶，推估2021年線性滑軌營收將上看人民幣數億元；當線性滑軌產能利用率超過80%，毛利率將達40%，且線性滑軌營業利益率有望優於亞德客整體平均營業利益率。

因此，亞系外資重申亞德客「優於大盤」投資評等，目標價從635元調高到755元。（中央社）