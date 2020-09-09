漲價效應 面板雙虎8月豐收

面板漲價效應帶動之下，面板廠8月營收持續加溫。友達公佈8月自結合併營收242.54億元，月增5.9％、年增0.5％，寫下近14個月以來的高點。群創公佈8月自結合併營收為244.41億元，月增2.8％、年增16.1％，則是近22個月以來的單月高點。彩晶8月自結合併營收約19.07億元，較前一個月大幅增加約29.2％，年增46.1％。



第三季面板價格強勁反彈，電視面板連續兩個月大漲10％、9月價格漲幅也高達5～8％，單季電視面板價格漲幅將近30％，而IT面板需求不減，每月漲幅約2～3％，面板價格反彈拉抬面板廠營運翻揚。



友達8月自結合併營收為242.54億元，月增5.9％，年增0.5％，連續兩個月年增率轉為正數。8月份整體大尺寸面板出貨量超過1,146萬片，較7月增加2.6％。中小尺寸面板出貨量約940萬片，較7月減少7.7％。



群創公佈8月自結合併營收244.41億元，月增2.8％，年增16.1％，8月大尺寸面板出貨量共計1,249萬片，較上月減少2.1％，中小尺寸面板出貨量共計2,526萬片，較上月增加5.2％。



第三季車載、手機面板需求回溫，中小尺寸面板價格也調漲，中小尺寸面板廠第三季營運也走出谷底。凌巨公告8月份自結合併營收為5.95億元，較前一個月增加7.77％，較去年同期減少20.69％。



彩晶公佈8月自結合併營收約為19.07億元，較前一個月增加約29.2％，較去年同期增加約46.1％。8月中小尺寸面板出貨量為7,738萬片，較7月份增加72.5％，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量23萬片，較7月增加165.7％。



面板基本面好轉，9日面板類股逆勢走揚，群創9日上漲2.73％，收盤價10.15元，成交量24.53萬張。友達9日上漲5.08％，收盤價12.4元，成交量29.55萬張。彩晶上漲0.92％，收盤價8.81元，成交量約6.92萬張。