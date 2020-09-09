詩肯、特力 8月營收締新猷

國內房市活絡帶動居家貿易業詩肯（6195）、特力（2908）8月營收續創新高；其中，詩肯8月合併營收2.12億元，年增66.32％，也是今年疫情爆發後首次單月突破2億元大關，創單月歷史新高紀錄；累計前八月詩肯合併營收達12.74億元，年增16.69％。



此外，特力貿易、零售雙雙奏捷，8月合併營收35.1億元、年增7.8％，其中，貿易事業受惠大客戶需求續增，8月營收達20億元、年增14.4％，台灣零售事業在三倍券與房市熱絡帶動下，營收達14.2億元、年增8.1％。



詩肯表示，除了國內營運持續隨房市熱絡成長中，新加坡NOVA在當地政府宣布解封後，8月繳出超乎預期表現，營收較去年同期倍數增長。法人分析，主要是歷經近二個月的封城措施後，民眾報復性消費所致。



詩肯表示，8月營收連續四個月增，反映台灣的零售市場已走出疫情陰霾，同時疫情對房市的影響已淡化，第二季以來交易量明顯成長，也帶動家具市場更趨熱絡，是營收成長主因之一。



截至8月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品三品牌，全台分別有77、52、7店，共136店，較7月再增加1店。詩肯指出，9月雖有農曆7月因素，但目前觀察接單仍平穩成長，因此看好第三季整體營運表現優於第二季。



特力貿易第三季拉貨力道強，無論單月或累計前八月均有雙位數成長，而台灣零售事業體表現也不俗，8月業績則受惠房市熱與振興三倍券方案，營收較去同期增加8.1％。



特力強調，新冠疫情後，提升居家生活品質成為生活新常態，無論是在實體及線上通路銷售成長動能均有明顯提升，從4月以來，連續五個月的營收均呈正成長，顯示台灣零售業銷售力道持續表現強勁，接下來將強化服務內容包括居家裝潢、修繕、清潔等服務，積極衝刺新的營收成長動能。