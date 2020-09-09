客戶增單 力山業績拉長紅

受惠客戶銷售市況佳而增加採購量，力山（1515）公布自結8月合併營收11.27億元、年增54.61％，創單月歷史新高，累計前八月合併營收55.08億元、年增10.57％，也創同期新高。



因Peloton客戶剛公布新型電動跑步機（俗稱小電跑）售價，將正式開賣，可望帶動力山9月至第四季營運表現；另力山電動工具機10月也將進入出貨高峰。



力山表示，公司8月出貨給P客戶飛輪健身車數量，不僅比7月增量，並高於去年同期，是8月營收增加的原因之一，未來健身車單月訂單還會增量，目前公司已加班生產。



法人粗估，力山8月飛輪健身車出貨量約近4萬台，高於今年7月約3萬台，且9月有機會出貨量比8月好。



在電動跑步機方面，力山的P客戶大電動跑步機（簡稱大電跑），採一班生產，因8月出貨量比7月好，9月有增單，公司正評估是否加班趕貨。



至於新型小電跑方面，Peloton8日公布新型電動跑步機每台售價2,495美元，比目前的大電跑每台售價4,295美元，便宜許多，可望帶動小電跑銷售量。力山認為，因P客戶公布上市時程與產品售價後，公司新型小電跑，將開始量產出貨。



力山替P客戶生產健身器材生產線，共規劃12條，包括飛輪健身車、小電跑，及大電跑，各4條產線。另力山也替包括Life、Technogym、Precor、True及Freemotion等國際大廠代工生產健身器材，包括電動跑步機、橢圓機，及樓梯機等產品。



力山指出，Life、Technogym、Precor及True均是全球前十大商用健身器材廠，其中Life及Technogym是全球前三大健身器材廠，但因Technogym是義大利廠商，當地健身機生產成本，高於亞洲的大陸與台灣，為降低成本，Technogym部分機種才委託力山代工。



力山今年上半年健身機與電動工具機營收占比，分別為75％及25％。電動工具機四條生產線，7月因訂單量大，採二班生產因應，8月下旬改採一班生產，依往年經驗，力山電動工具機10月將進入出貨高峰。



力山已接獲香港上市公司創科實業（TTI）磁磚機訂單，在美國大型居家量販店鋪貨銷售；另TTI也向力山下訂傳統電動工具機，在美國家得寶（Home Depot）上架銷售。TTI還下單二款高階數位電動工具機。