瀚宇博8月營收站上42億 創24個月新高

傳統消費性產品拉貨旺季到來，瀚宇博（5469）八月營收再升溫達42.32億元、月增7.08％、年增8.83％，單月營收創2018年9月以來新高。法人表示，看好筆電、平板需求延續至第三季，遊戲大廠新主機亦在拉貨，以及網通產品穩定挹注動能，預估瀚宇博今年業績創高可期。



瀚宇博指出，遠距辦公、虛擬教學帶動，第三季電腦相關出貨力道延續，雲端運算、資料中心等網通產品，跟隨高頻高速網路趨勢，需求保持穩定，消費性電子產品跟隨傳統旺季回溫，遊戲機上半年較弱，不過下半年迎來新產品，客戶也已經開始拉貨，家用如機上盒、電視預期也是上升，車用則還要再觀察。看好第三季市場需求不錯，整體來說還是很忙碌。



未來規劃上，公司先前法說會上強調，除持續拓展高層數、高頻高速、高可靠度的產品之外，也會持續調整產品組合，預告將來產品線會更多元，且平均占比會更平均。另外因應貿易戰、疫情等，導致生產供應鏈區域化，瀚宇博已加強佈局提升海外生產據點的供貨能力。



同集團精成科（6191）的八月營收也相當亮眼，在電腦產品貢獻以及車市逐步回溫之下，精成科八月營收達21.02億元，月增12.1％、年增8.24％，創2016年2月以來新高。



公司表示，宅經濟及遠距上班需求大增，帶動電腦銷量大幅成長，產品組合裡個人電腦貢獻為最佳，其次是消費性產品，往年位居第二位的車用產品，則因為疫情影響退居到第三位。展望第三季，預期電腦相關需求延續，消費性產品回溫，以及車市有望緩步復甦。



後續規劃上，PCB業務深耕消費性電子，提高主力客戶市占率，EMS業務強化工具機、車電，以及開發工控、安控等客戶。同時鎖定新能源車趨勢，擴展ADAS、自動駕駛、新能源車BMS等領域。另外，法人指出，除了本業轉佳，來自華新科（2492）配發股利的業外收入將推升兩家公司第三季財報表現，目前瀚宇博持華新科3.62萬張股票，預計有1.99億元現金股利挹注，精成科則持有華新科約1.5萬張，預計股利收入約8,300萬元。