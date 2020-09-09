台股震盪 22家庫藏股上膛

受近期美股大幅波動影響，台股震盪整理格局，9日開低走弱，指數收12,608.58點暫守12,600點關卡，目前有22家上市櫃公司正實施庫藏股，其中凱羿-KY（2939）、三陽工業（2206）、淘帝-KY（2929）等逾半數9日股價逆勢抗跌，在近期盤勢震盪之際，庫藏題材股被看好有抗跌表現。



美股近期震盪下挫，也影響台股呈現整理走勢，上周的周K線收黑，本周來持續震盪走弱盤勢，不過低檔買盤承接積極，儘管月線壓力重以及伴隨量能縮減，但近三日收盤指數都守在12,600點之上。



上市櫃公司在8月中旬上半年財報公布後，新增庫藏股家數雖減少，不過之前陸續宣布庫藏股，目前仍在兩個月庫藏股期間，仍有多達22家上市櫃公司。



在9日台股盤勢震盪下挫之際，該22檔庫藏題材股中，凱羿-KY、科定、毅嘉、三陽工業、彩晶、國精化、東哥遊艇、景岳、淘帝-KY、集盛、聯成、熒茂、晶宏等13檔逆勢上揚，尤以淘帝-KY攻堅37.6元漲停收盤，熒茂大漲7.01％，表現最搶眼；東哥遊艇、三陽工業、凱羿-KY等分別上揚2.92％、2.81％、2.40％，晶宏及聯成各上漲1.74％、1.08％，而三發地產及萬泰科兩檔股價也收平盤抗跌。



檢視該22檔庫藏題材股中，以彩晶預計買回15萬張庫藏股數量最多，華新6萬張排第二，超過萬張還有：集盛（4萬張）、聯成（2萬張）、毅嘉及光罩（都是1萬張）；至於凱羿-KY、科定、毅嘉、三發地產、三陽工業、彩晶等6家公司，庫藏股買回期限將在近期到9月底陸續屆滿，在近期盤勢震盪加劇之際，有機會加速買回庫藏股動作。