聯電、世界先進Q3營收 可望創新高

晶圓代工廠聯電（2303）9日公告8月合併營收148.42億元，世界先進（5347）公告8月合併營收27.84億元，符合市場預期。雖然美中貿易戰升溫及新冠肺炎疫情再起，但晶圓代工廠接單維持高檔，法人預期聯電及世界先進第三季營收均有機會創下歷史新高。至於龍頭大廠台積電（2330）將在今（10）日公告8月營收，法人預期將維持成長。



聯電8月合併營收148.42億元，較7月下滑4.2％，與去年同期相較成長12.6％。累計前8個月合併營收達1,169.91億元，與去年同期相較成長22.5％，並為歷年同期歷史新高。



聯電第三季晶圓出貨與上季持平，晶圓平均美元價格也與上季持平，平均毛利率預估達20％，產能利用率預估達95％，28/22奈米晶片設計定案數量大幅增加，產能持續滿載。法人預估聯電第三季營收將達440～445億元之間，9月營收預期守穩140億元以上，季度營收有機會改寫歷史新高。



世界先進8月合併營收27.84億元，較7月成長2.7％，為單月營收歷史第三高。累計前8個月合併營收達215.64億元，與去年同期相較成長15.9％。世界先進第三季接單趨近滿載，預估合併營收介於80～84億元之間，平均毛利率介於32～34％之間，營業利益率介於20～22％，法人預期應可達成業績展望目標。



世界先進董事長方略日前表示，下半年8吋晶圓代工產能仍供不應求，已有客戶預訂明年產能，預期產能吃緊情況會延續到明年一整年，並有聽聞業界有討論漲價情況。客戶對於電視及電腦面板驅動IC、電源管理IC的晶圓代工需求在第三季增加，車用相關晶片方面已聽到IDM廠客戶指出需求將觸底回升。



台積電將在10日公告8月營收。由於受惠於5G智慧型手機、高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）等相關晶片強勁需求，台積電5奈米及7奈米製程產能利用率維持滿載。台積電預期第三季新台幣營收將介於3,304.0～3,392.5億元之間，與上季相較成長6.3～9.2％，法人預估8月營收維持成長，季度營收應可順利創下歷史新高。