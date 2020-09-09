IDC夯 敦泰Q3營收有望攀峰

驅動IC廠敦泰（3545）受惠於傳統旺季發酵，8月合併營收達12.38億元，再度改寫單月歷史新高，公司看好在整合觸控暨驅動IC（IDC）產品持續暢旺對第三季業績抱持樂觀看待。法人預期，敦泰9月合併營收仍可望維持高檔，第三季合併營收有望改寫新高。

敦泰8月合併營收達12.38億元、月成長約2％，再度改寫單月歷史新高水準，相較2019年同期明顯成長53.9％。累計前八個月合併營收為81.29億元、月增50.6％，創單月歷史同期新高。

敦泰指出，8月業績成長主要受惠於傳統旺季持續發酵，且包含IDC、觸控IC、驅動IC、電容式指紋等產品出貨量，都持續維持7月份的高檔，在主力產品IDC市占率拓展有成的正面幫助下，敦泰對第三季營運將持續樂觀看待。

據了解，敦泰受惠於下半年品牌廠對於大力衝刺主流價格帶的5G智慧手機出貨，加上平板電腦需求暢旺，因此帶動IDC產品出貨升溫。法人預估，敦泰單季IDC出貨量將有望達到6,000萬套左右水準，相較第二季出貨量雙位數成長。

事實上，敦泰在智慧手機IDC產品已經成功拿下小米、華碩及摩托羅拉等新機訂單，至於在觸控IC產品部分，則再度攻入亞馬遜Echo系列智慧音箱產品線，在市場需求逐步升溫推動下，敦泰下半年產品出貨表現暢旺。

法人預期，敦泰2020年在產能充足及IDC、觸控IC等產品線出貨表現亮眼情況下，下半年營運將可望繳出明顯優於上半年成績單，全年合併營收將有望改寫新高，獲利將可望轉虧為盈。

除此之外，敦泰預計將辦理現金減資，減資比率將達29.99％，消除股數為8,997萬2,074股，舊股最後交易日為10月14日，最後過戶日為10月18日，預定10月26日將為新股上市交易日，屆時敦泰新股數將達2億993萬4,842股，股東將可領回3元現金。